Lezersvraag Waarom schrijft NU.nl Ied-al-Fitr en niet Eid-al-Fitr (of Suikerfeest)?

Aan het eind van de ramadan vieren moslims Ied-al-Fitr. Die schrijfwijze leidde tot veel vragen op ons reactieplatform NUjij. Waarom schrijft NU.nl niet Eid-al-Fitr? En waarom noemen we het niet Suikerfeest, zoals het vaak wordt genoemd?

"We houden bij NU.nl doorgaans de schrijfwijze van de Van Dale aan. Het woordenboek schrijft Ied, dat is de vernederlandste vorm", legt eindredacteur Tamara Awwad uit. "Eid is de internationalere spelling, daarom kom je die schrijfwijze regelmatig tegen op internet." Niet zo gek dus dat veel lezers in verwarring raakten.

Overigens staat de variant met Eid sinds augustus 2022 voor de volledigheid óók in de Van Dale, maar die versie heeft een groot nadeel. Een Nederlandstalige lezer zou Eid namelijk uitspreken als IJd, terwijl Ied veel meer op de Arabische uitspraak lijkt.

De eerste Arabische letter van het woord komt niet in ons alfabet voor. Deze ع (ain) is bovendien lastig uit te spreken als je geen Arabisch spreekt. Daarom moest er een draai aan de spelling worden gegeven. Awwad: "In zo'n geval bedenken taalkundigen hoe je dat in het Nederlands zo kunt opschrijven dat het zo dicht mogelijk bij de juiste uitspraak komt."

'Naam Suikerfeest best denigrerend'

Het werd Ied-al-Fitr dus. Maar waarom niet Suikerfeest? Zo noemde NU.nl het feest eerder wel, maar in de zomer van 2022 maakten we de overstap. Mede dankzij de oplettende lezer Badr, die ons erop wees dat een deel van de islamitische gemeenschap liever een andere term ziet.

"De naam Suikerfeest is best storend en denigrerend, aangezien we niet massaal aan de suiker gaan en het feest al een andere benaming heeft. Sinterklaas is ook geen pepernotenfeest en Pasen ook geen eierfeest", schreef Badr.