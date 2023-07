Groningse versterkingsoperatie moet drie keer zo snel om deadline te halen

Woningen in het aardbevingsgebied in Groningen moeten drie keer zo snel worden versterkt. Anders lukt het niet om in 2028 klaar te zijn, zoals was beloofd. Dat meldt toezichthouder SodM in zijn jaarlijkse voortgangsrapportage.

Het tempo waarin huizen worden versterkt is het afgelopen jaar wel omhooggegaan. Van april 2022 tot april dit jaar zijn ruim duizend adressen versterkt. Een jaar eerder ging het nog om circa 650 woningen.

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) "op de goede weg". Toch moet het tempo verder omhoog: nog dertienduizend adressen moeten uiterlijk in 2028 zijn aangepakt.

Het SodM denkt dat de deadline van 2028 nog wel te halen valt. Daarvoor geeft de toezichthouder een aantal adviezen. Zo moet het kabinet zich vooral op de veiligheid richten en projecten die hier niets mee te maken hebben loskoppelen van de versterkingsoperatie.

Daarnaast pleit de toezichthouder voor "een geïntegreerde aanpak" voor huizen die zowel versterking als schadeherstel nodig hebben. Ook moet de rolverdeling van de verschillende betrokken partijen duidelijker worden.

Gedupeerden moeten snel duidelijkheid krijgen

Tot slot doet de organisatie een aantal aanbevelingen over het contact met gedupeerden. Zo moeten die snel duidelijkheid krijgen over welke duurzaamheidsmaatregelen samen met de versterking genomen kunnen worden en welke niet.

En als verschillen in de versterkingsaanpak niet uit te leggen zijn, moet samen met bewoners naar oplossingen worden gezocht.

Definitief stoppen met gaswinning

Het SodM adviseerde vorige week om op 1 oktober 2023 definitief te stoppen met de gaswinning. Het plan is nu om dan nog een jaar de mogelijkheid open te houden voor noodgevallen.

Volgens de toezichthouder ontwikkelt een deel van de bewoners van het aardbevingsgebied stressklachten, doordat de versterkingsoperatie en vergoedingen vertraging oplopen. Het zou kunnen dat ze door die stress eerder zullen overlijden, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Hoe eerder de gaswinning stopt, hoe beter dus.

Als de gaswinning is beëindigd, betekent het niet dat de aardbevingen ook gelijk stoppen. Die gaan waarschijnlijk nog tientallen jaren door. Onderzoekers verwachten wel dat de kans op zware bevingen afneemt.