Groningers zijn blij met sluiten gasveld, maar hebben twijfels over voorwaarden

Groningers reageren blij op het besluit om het gasveld per oktober te sluiten. Tegelijkertijd hebben ze nog wel hun bedenkingen bij de voorwaarden waaronder dat gebeurt. "De deur staat nog steeds op een kier."

De provincie Groningen had graag gezien dat de gasputten die nog open kunnen in geval van nood, ook gesloten zouden worden. Nu staat de deur nog steeds op een kier, zegt Tjeerd van Dekken, gedeputeerde namens de PvdA. "Stoppen met de gaswinning is prima, maar dat gebeurt nu onder voorwaarden. Wij willen die voorwaarden niet."

Volgens Van Dekken wordt nu niet definitief gestopt met gaswinning. "Ons uitgangspunt is de veiligheid van de inwoners. Daarom hebben we altijd gepleit voor de gaswinning naar nul. Het lijkt die kant op te gaan, maar er zijn nog gasputten die openblijven, voor het geval er een strenge winter is en die alsnog benut moeten worden."

De provincie gaat het besluit van staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) bestuderen. Zowel in de Provinciale Staten als de Tweede Kamer zijn moties aangenomen waarin staat dat de gaswinning omlaag moet, legt de gedeputeerde uit. "Dus er zijn wel twee stokken om mee te slaan. We zijn ook nog lang niet verschoond van de bevingenproblematiek. Die grond moet rustig worden. Als je toch blijft produceren, gaat dat niet lukken."

Wat is vrijdag precies besloten? Per oktober worden de laatste locaties van het Groningenveld van de waakvlam gehaald.

Een jaar later, in het najaar van 2024, worden de gasputten afgebroken.

De komende winter kan de gaswinning wel weer worden opgestart, bijvoorbeeld als er een zeer strenge winter komt. Ook de "onzekere internationale situatie" zorgt ervoor dat het kabinet deze optie open wil houden.

Groninger Gasberaad: 'Laatste zetje, einde oefening'

Het Groninger Gasberaad is tevreden met het stoppen van de gaswinning. "Deze laatste stap is een heel kleine, maar goed dat hij is genomen", vindt Jan Wigboldus, voorzitter van het Groninger Gasberaad.

Wigboldus meent dat "het stoppen van de gaswinning de veiligheid in Groningen ten goede komt". Het Groninger Gasberaad zag de laatste jaren al dat de gaswinning steeds verder werd teruggebracht. "Het was minimaal wat er nu nog gebeurde. Dit is dan het laatste zetje, einde oefening", zegt de voorzitter.

Groninger Bodem Beweging wil zekerheid

De Groninger Bodem Beweging (GBB) noemt het besluit "een mooie eerste stap". De belangenorganisatie maakt wel de kanttekening dat de gasputten nog niet definitief dichtgaan. Daar hebben Groningers wel behoefte aan, zegt woordvoerder Merel Jonkheid. "De ondergrond blijft ook nog een tijd onstabiel. Hoe eerder de gasputten sluiten, hoe eerder die kan herstellen."

Jonkheid zegt dat de organisatie wil dat er per 1 oktober wettelijk gezien geen gas meer gewonnen mag worden. "Zodat men in de toekomst bij een eventueel energietekort niet kan terugkomen op het besluit."

NAM: 'Verhaal heeft twee kanten'

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die het gasveld in Groningen exploiteert, noemt de gaswinning een verhaal met "twee kanten". Het gas uit Groningen heeft veel leed veroorzaakt, maar volgens directeur Johan Atema ook "tientallen jaren Nederland en omliggende landen van betrouwbare energie voorzien en met zijn opbrengsten in grote mate bijgedragen aan de welvaart in ons land".

De NAM ondersteunt het einde van de Groningse gaswinning "volledig", zegt Atema. "Vele Groningers ondervinden nog steeds enorme impact van de aardbevingen."