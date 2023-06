Rutte hint erop dat gaswinning uit Groningenveld nog dit jaar helemaal stopt

Zoals het er nu naar uitziet, stopt de gaswinning uit het Groningenveld dit najaar volledig. Dat zei premier Mark Rutte woensdag in debat met de Tweede Kamer. Op dit moment wordt er nog een minimale hoeveelheid gas gewonnen, waardoor de putten open kunnen blijven.

Het Groningenveld kan alleen gesloten worden als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo moet er voldoende gas uit het buitenland beschikbaar zijn. Dit hoogcalorische gas moet wel worden omgezet in laagcalorisch gas. Alleen dat gas is geschikt voor onze verwarmingsinstallaties en kookplaten.

Voor deze omzetting van gas is een stikstoffabriek in het Groningse Zuidbroek in aanbouw. De installatie had al op 1 april moeten draaien, maar de bouw liep vertraging op. Een week geleden maakte Gasunie bekend dat de fabriek op 1 oktober alsnog in gebruik genomen kan worden.

Daarnaast lijkt het erop dat de reservefunctie van het Groningenveld kan worden opgevangen. Op die manier blijft er in noodgevallen voldoende gas stromen.

"Het ziet er dus goed uit", zei staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) tegen de Kamer. Later deze maand neemt het kabinet een definitief besluit over de sluiting. Het wachten is nog op het advies van de Mijnraad.

Als het veld dit jaar sluit, betekent dat dat de winning naar nul gaat. Vervolgens begint pas in het najaar van 2024 het afbreken van alle installaties, legt Vijlbrief uit. Het kabinet en de Kamer hebben dan een jaar om de sluiting wettelijk vast te leggen.

Kabinet kondigde sluiting in 2018 aan

Ruim vijf jaar geleden kondigde toenmalig minister van Economische Zaken Eric Wiebes aan dat de gaskraan dicht zou gaan. Sindsdien is de gaswinning afgebouwd.

Op dit moment staan nog vijf van de elf productielocaties op de waakvlam. In de periode van oktober 2022 tot oktober 2023 produceren die samen 2,8 miljard kuub gas.

De overige zes zijn in april al van de waakvlam gehaald. Als deze locaties toch weer open moeten, kost het opstarten ongeveer een maand.