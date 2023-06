Rutte wacht zwaar Kamerdebat: laatste kans om Groningen recht te doen

De politiek heeft nog één kans om het goed te doen voor Groningen. Dat weet premier Mark Rutte zelf ook. In een zwaar debat met de Tweede Kamer zal hij dinsdag en woensdag vooral moeten bewijzen dat hij dit keer wel woord houdt, want loze beloften zijn er de afgelopen jaren al genoeg gedaan.

Met excuses, een pakket van vijftig nieuwe maatregelen en 13,8 miljard euro extra kwamen Rutte en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) op 25 april naar de Groningse plaats Garmerwolde.

"We beseffen als kabinet heel goed dat dit de laatste kans is om het goed te doen voor de inwoners van het gaswinningsgebied. Het komt er nu op aan", zei Rutte.

De premier is sinds de beving bij Huizinge van 2012 de enige constante factor in de Haagse politiek. In 2019 noemde hij de situatie een "crisis in slow motion" en bood hij in een Kamerdebat voor het eerst zijn excuses aan. Ondanks goede bedoelingen is er sindsdien weinig verbeterd voor de inwoners van het gaswinningsgebied.

Daar moet nu écht verandering in komen. Het kabinet wil een "nij begun" maken. Maar, zo vroeg de Nationale ombudsman zich verleden week af: voor wie is het een nieuwe start? "Voor veel bewoners, zowel volwassenen als kinderen, is er geen sprake van een nieuw begin. Zij zitten, soms al jarenlang, in een ellendige situatie."

Geen oplossing voor schrijnendste gevallen

De schadeafhandeling die in veel levens nog centraal staat, moet milder, menselijker en makkelijker worden. Of dit ook gaat gebeuren, is de vraag. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat de schademeldingen in het bevingsgebied afhandelt, vreest dat juist de zwaarst gedupeerden niks opschieten met het nieuwe beleid.

Zo moeten mensen in de schrijnendste gevallen alsnog de juridische en bureaucratische molen in. Want alleen bij schadegevallen tot 40.000 euro wordt geen onderzoek meer naar de oorzaak gedaan.

Ook vanuit Kamerleden klinkt brede kritiek op deze regeling. Vijlbrief zei vorige week toe dat het kabinet bereid is om samen met de Kamer te kijken hoe ze de groep met de grootste schades beter kunnen helpen.

Maar met alleen betere regelingen worden de problemen in Groningen niet opgelost. Daarvoor moet ook een verandering in denken en gedrag plaatsvinden. Deze cultuuromslag maak je niet van de ene op de andere dag.

De presentatie van het enquêterapport Groningers boven gas. Foto: ANP

Rutte heeft verschil niet kunnen maken

SP-Kamerlid Sandra Beckerman vraagt zich sterk af of deze overheid daartoe in staat is. De parallel met het toeslagenschandaal is snel getrokken. Ook Henk Nijboer (PvdA) is sceptisch. Beiden vragen zich af of Rutte nog wel de juiste man is om de veranderingen voor Groningers teweeg te brengen.

Rutte wacht dan ook een zwaar debat. De enquêtecommissie oordeelde snoeihard: als premier heeft hij het verschil niet kunnen maken. Tijdens het verhoor maakte Rutte zijn rol zelf ook klein. Het waren vooral de vakministers die aan de knoppen zaten.

Ook bleek uit zijn verhoor dat de ernst van de situatie in Groningen pas laat tot de premier doordrong. Zo realiseerde hij zich pas in 2018 dat de gaswinning in 2013 "bizar hoog" was, vertelde hij aan de commissieleden. Het was een pijnlijk moment.

Tijdens het tweedaagse Kamerdebat zal Rutte zich hiervoor moeten verantwoorden. Dinsdag zijn eerst de Kamerleden aan zet. Zij zullen de premier confronteren met het gebrek aan leiderschap en loze beloften. Woensdag is het de beurt aan het kabinet.

'Het is nu of nooit'

Rutte heeft al laten weten dat hij geen reden ziet om zelf op te stappen. "Als zo'n hard rapport uitkomt, dan overweeg je dat, maar ik heb ervoor gekozen om door te gaan en te helpen dit probleem op te lossen", zei hij na de presentatie van de vijftig maatregelen. Ook zijn er geen signalen dat de coalitiepartijen hem naar huis willen sturen.

Voor Groningen gaat het bovenal om één ding. Zij willen gewoon een veilig (t)huis en adequate schadeafhandeling. Hoewel men denkt "eerst zien, dan geloven", zal de publieke tribune naar verwachting toch gevuld zijn met gedupeerden.

Het is nu of nooit, volgens de Groninger Bodem Beweging (GBB). De belangenorganisatie ziet het debat als de laatste kans om nog de broodnodige veranderingen voor elkaar te krijgen. Ze zet bussen in naar Den Haag om als gedupeerden nog eenmaal een vuist voor Groningen te maken.

Rutte zal zowel de mensen op de publieke tribune als de Kamerleden moeten overtuigen dat het kabinet ditmaal gemaakte beloftes waarmaakt.