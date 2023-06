Ombudsmannen: Plannen moeten Groningers geen nieuwe problemen bezorgen

De plannen van het kabinet om de schadeafhandeling en versterkingsoperatie in het Groningse bevingsgebied te verbeteren, moeten geen nieuwe zorgen voor bewoners creëren. De Tweede Kamer moet daarvoor waken. Die oproep doen de Nationale ombudsman en Kinderombudsman in een brief aan de Kamerleden.

Nieuwe maatregelen voor het Groningse bevingsgebied vallen vaak in het water, schrijven de ombudsmannen. Dat komt doordat de overheid niet duidelijk communiceert. Ook hebben de organisaties die het beleid moeten uitvoeren vaak niet genoeg mensen en geld. Bovendien werken ze onderling niet goed samen en mist vaak samenhang tussen verschillende regelingen.

Als de overheid bij het uitkeren van vergoedingen of het uitdelen van subsidies andere geografische grenzen hanteert, zorgt dat voor nieuwe grensgevallen. Daardoor krijgen bewoners en de uitvoeringsorganisaties te maken met nieuwe dilemma's. Hoewel de bedoelingen goed zijn, vrezen de ombudsmannen dat dit "een recept is voor een nieuwe teleurstelling".

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft het kabinet hiervoor gewaarschuwd. Het schadeloket vreest dat de gedupeerden met de grootste schade bijna niets opschieten met de nieuwe plannen voor de schadeafhandeling. Het IMG is vooral kritisch op een van de meest vergaande regelingen die het kabinet wil invoeren.

Bewoners verwachten dat zíj een nieuwe kans krijgen, niet de overheid.

Reinier van Zutphen (Nationale ombudsman) en Margrite Kalverboer (Kindsombudsman)

Het is de bedoeling dat bij schadegevallen tot 40.000 euro geen onderzoek meer volgt naar de oorzaak. Juist de zwaarst getroffen gedupeerden hebben daar niets aan. Veel mensen die in het kerngebied wonen hebben al zware schade gehad die in het verleden vergoed is.

Mensen met minder schade die nu een aanvraag indienen zullen beter af zijn. Deze ongelijkheid zal volgens het IMG "tot grote onvrede leiden en het vertrouwen in de schadeafhandeling ernstig schaden".

Overheid moet nu doorpakken

De ombudsmannen waarschuwen al langer dat de aangekondigde vijftig maatregelen vragen oproepen bij gedupeerden van de gaswinning. "De overheid moet goed snappen dat zo'n aankondiging van nieuwe maatregelen direct tot onzekerheid leidt. Burgers vragen zich af wat verstandig is om nu te doen", zegt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

De gedupeerden weten nu niet waar ze aan toe zijn. Zij willen weten wanneer de nieuwe regelingen gelden en wat ze betekenen voor hun eigen situatie. Ook vragen veel bewoners zich af wat de voorstellen betekenen voor dossiers die de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) of de overheid in het verleden hebben afgehandeld. "Bewoners verwachten dat zíj een nieuwe kans krijgen, niet de overheid", schrijven de ombudsmannen in de brief.

Ze vinden dat de overheid snel stappen moet zetten. Van Zutphen: "De overheid kan met de aankondiging van maatregelen geen tijd kopen. Ze moeten doorpakken. Het is tijd voor de burger."

Wel moet de uitvoering van de maatregelen op orde zijn. "Gevolgen van fouten zijn in het verleden te veel neergelegd bij bewoners", schrijven de ombudsmannen. Dat moet in de toekomst niet meer gebeuren, vinden zij. Ze hameren erop dat de nieuwe maatregelen de gedupeerden van de gaswinning moeten "ontzorgen in plaats van nieuwe zorgen geven".

De Kamer gaat volgende week in debat met het kabinet over de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie voor de Groningse gaswinning.