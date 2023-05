Schadeloket: 'Zwaarst gedupeerde Groningers niet geholpen met kabinetsplan'

Een van de belangrijkste maatregelen die het kabinet wil nemen om de schadeafhandeling voor gedupeerde Groningers te verbeteren, zal volgens het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) nauwelijks iets opleveren voor de zwaarst getroffen inwoners. Het schadeloket schrijft in een kritische brief aan het kabinet dat het plan juist tot grote verschillen kan leiden.

Het gaat om de maatregel om aardbevingsschades onder de 40.000 euro gewoon te vergoeden, zonder onderzoek te doen naar de oorzaak van de schade. Het is één van de vijftig maatregelen die het kabinet wil nemen als reactie op het snoeiharde enquêterapport naar de gaswinning.

Het IMG is "voorzichtig positief" over het pakket maatregelen, maar bestuursvoorzitter Henk Korvinus maakt zich ook zorgen. "De realiteit is ook dat sommige maatregelen in de huidige vorm leiden tot nieuwe ongewenste verschillen, hogere uitvoeringskosten en in sommige gevallen niet het beoogde doel bereiken."

Zo zal de belangrijkste maatregel juist de gedupeerden met de grootste en complexe schades amper helpen, omdat de kosten van hun schade vaak boven de 40.000 euro uitkomen. Deze mensen wonen veelal in de kern van het aardbevingsgebied. "Zij blijven geconfronteerd worden met onderzoeken naar de schadeoorzaak. Iets dat veel impact heeft op mensen en tot de nodige discussies leidt, met alle gevolgen van dien", stelt het IMG.

De aanvragen van veel huis- of pandeigenaren met grote schades zijn bovendien al afgehandeld. In veel van deze oude gevallen is "(veel) minder toegekend" dan de 40.000 euro die nu wordt voorgesteld. Als het kabinet kiest de maatregel niet met terugwerkende kracht te laten ingaan - wat de kosten flink zal doen oplopen - zijn deze mensen "dus slechter af dan aanvragers in de rand van het gebied die nooit iets hebben gemerkt van de aardbevingen en ook geen schademelding hebben gedaan".

Dat zou een "onacceptabele uitkomst" zijn, schrijft het IMG in de brief gericht aan premier Mark Rutte en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw). Daarnaast leidt de maatregel tot hogere uitvoeringskosten. De grens van 40.000 euro zit volgens het schadeloket bovendien het oplossen van complexe situaties in de weg, "zoals bij monumentale panden, agrarische bedrijven, kerken en woningen waar al jarenlang steeds nieuwe schade ontstaat".