Groningen krijgt 22 miljard euro voor gaswinning, fors minder dan provincie zelf wil

Het kabinet maakt de komende dertig jaar in totaal 22 miljard euro vrij om Groningen te compenseren voor de gevolgen van gaswinning. Dat is fors minder dan de 30 miljard euro die de regio zelf had geëist, waar geld voor schadeherstel en de versterking van woningen niet onder viel.

Het kabinet neemt een reeks maatregelen om de schadeafhandeling "milder, makkelijker en menselijker" te maken. Dat zei de zichtbaar geëmotioneerde staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) dinsdag op een persconferentie over de compensatie.

Het kabinet vergroot het gebied waarin mensen niet hoeven aan te tonen dat aardbevingsschade door de gaswinning komt. Schades tot 40.000 euro worden voortaan gewoon vergoed zonder onderzoek naar de oorzaak.

Deze aanpak kan volgens het kabinet in sommige gevallen leiden tot overcompensatie. Dat neemt het kabinet naar eigen zeggen "voor lief". Het betekent voor bewoners minder onzekerheid en juridische rompslomp.

Het kabinet biedt met de compensatie opnieuw haar excuses aan de Groningers aan. Premier Mark Rutte zei dinsdag tijdens de presentatie van de compensatie dat hij de conclusies van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie "zonder reserves" onderschrijft.

Compensatie stuk lager dan Groningse eis

Bestuurders uit Groningen hadden 30 miljard euro geëist voor jarenlange investeringen. Die moesten gaan naar onder meer de leefbaarheid in dorpen en wijken en het aardgasvrij maken van woningen. Ook moest een deel van dit geld naar onderwijs, sport en cultuur gaan, zodat jongeren meer kansen krijgen.

Daarbij benadrukten de bestuurders dat dit bedrag niet is bedoeld voor de afhandeling van schade en de versterking van woningen, bedrijven en erfgoed. Hiervoor moet volgens hen een onbeperkt budget beschikbaar zijn.

Naar schatting zijn alleen al de kosten van de schadeafhandeling in het aardbevingsgebied 5 tot 10 miljard euro. Dat staat nog los van de schade die door nieuwe aardbevingen kan ontstaan. Hoewel de gaskraan dichtgaat, vinden er mogelijk nog tientallen jaren bevingen plaats.

De 22 miljard euro die het kabinet dinsdag toezegde, is bedoeld voor zowel de schadeafhandeling als de zogenoemde 'ereschuld'. In totaal is er 7,5 miljard euro bedoeld voor investeringen in de provincie. De rest kan worden gebruikt voor schadeafhandeling en versterking van woningen.

'Nederland heeft een ereschuld jegens Groningen'

Twee maanden geleden oordeelde de parlementaire enquêtecommissie na onderzoek naar de gaswinning dat Nederland een ereschuld jegens Groningen heeft.

De Nederlandse Staat heeft in zestig jaar tijd 363 miljard euro verdiend aan de gaswinning uit het Groningenveld. Met dit geld heeft de overheid de verzorgingsstaat opgebouwd.

Groningen bleef in de tussentijd achter met de schade en het leed. Bovendien gaf de overheid maar 1 procent van het geld voor economische projecten uit in Noord-Nederland.

"Er zit een prijs aan dit vergeten van Groningers", oordeelde de commissie. Ook concludeerde ze dat de belangen van de inwoners structureel zijn genegeerd, met alle rampzalige gevolgen van dien. Alles bij elkaar heeft het geleid tot een "ongekend systeemfalen" van de overheid.