Groningse kinderen en jongeren krijgen meer geld vanwege bevingsleed

Kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied ontvangen voortaan dezelfde geldbedragen voor bevingsleed als volwassenen. Ook wordt de regeling voor immateriële schade verruimd. De aanpassingen moeten uiterlijk komende zomer rond zijn.

Het IMG hanteert drie vaste bedragen: 1.500, 3.000 en 5.000 euro per persoon. Hoe groter het aangedane leed, hoe hoger het bedrag. Groningers die wonen in huizen die gesloopt en opnieuw gebouwd moeten worden in het kader van de versterkingsopgave krijgen voortaan het hoogste bedrag toegekend. In het verleden was dit niet het geval, waardoor veel mensen bezwaar maakten.