Groningen eist 30 miljard euro extra voor inlossen ereschuld vanwege gaswinning

Groningen eist een maatregelenpakket van minimaal 30 miljard euro als inlossing van de ereschuld die door de gaswinning is ontstaan. Het miljardenpakket komt boven op de kosten voor het herstellen en versterken van beschadigde panden. Daarover wil de provincie nog met het Rijk in gesprek.

De provincie wijst op de resultaten van een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. De betrokken commissie concludeerde onlangs dat de belangen van Groningen jarenlang werden genegeerd. Vervolgens lukte het de overheid niet om de gevolgen van de gaswinning en aardbevingen op te lossen.

"De gevolgen voor mensen, huizen, gemeenschappen en de regio zijn rampzalig", benadrukt de provincie. De gaswinning in Groningen heeft de Staat ruim 360 miljard euro opgeleverd. "Slechts 1 procent van dit geld landde in Groningen."

Volgens de provincie moet het kabinet langs vier lijnen de ereschuld afdoen. De schadeafhandeling en versterkingsoperatie hebben prioriteit. Die moeten per direct milder, menselijker en makkelijker worden. Dit was ook de belangrijkste aanbeveling van de enquêtecommissie. De provincie eist dat er geen limiet komt aan het bedrag dat hiervoor nodig.

Een week geleden presenteerde het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) hiervoor al 21 voorstellen. Het IMG moet de schade als gevolg van gasbevingen afhandelen.

Daarnaast willen de Groningse bestuurders meer perspectief voor de regio. Daarom vragen ze om investeringen in de leefbaarheid en voorzieningen van Groningers. Zo moet er volgens Groningen meer geld naar bijvoorbeeld het onderwijs, de arbeidsmarkt, energietransitie en bereikbaarheid. Daarnaast wil de provincie dat de regio in 2035 aardgasvrij is.

Rutte wil beter luisteren naar Groningers

Premier Mark Rutte en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) waren maandag in de bevingsregio. Ze bezochten Loppersum en Garmerwolde om te luisteren naar inwoners, bestuurders en maatschappelijke organisaties. Rutte was die dag voor het eerst sinds de publicatie van het enquêterapport in Groningen.

Het kabinet werkt op dit moment aan een reactie op het vernietigende rapport. Daarin wil het kabinet de input uit de gevoerde gesprekken meenemen. "Het is een stevig rapport met harde conclusies. En als daaruit iets duidelijk wordt, is het wel dat we veel beter naar Groningers moeten luisteren", twitterde Rutte. "Daar werken we als kabinet hard aan."

De premier sprak deze week ook met de top van het kabinet over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Ook na afloop van het gesprek van dinsdagavond zei Rutte dat het kabinet zoekt naar betere manieren om de gevolgen van de gaswinning af te handelen.