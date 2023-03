Groningen legt eisenpakket neer bij kabinet voor herstel leed gaswinning

Het kabinet moet uiterlijk in september met een plan van aanpak komen om de Groningers recht te doen. De bewindslieden moeten "daad bij het woord voegen, koste wat het kost." Dat eisen Groningse bestuurders woensdagavond in een gezamenlijke verklaring als reactie op het enquêterapport Groningers boven gas.

De Groningse bestuurders willen dat het kabinet er met prioriteit voor zorgt dat er een einde komt aan het leed en de frustraties van gedupeerden. Zo eisen ze dat de overheid de juridische en administratieve strijd tegen de Groningers stopt.

Ook moeten de inwoners snel duidelijkheid krijgen over de versterking van hun huizen. Op dit moment weten duizenden Groningers nog niet of hun huis veilig is. Verder eisen de bestuurders dat alle inwoners gelijk behandeld worden. Daarnaast moeten de gedupeerden financieel en mentaal ontzorgd worden.

Bovendien eisen de bestuurders dat het kabinet structureel en decennialang miljarden investeert in de regio. In de verklaring noemen ze geen bedrag.

Ben Visser, de burgemeester van Eemsdelta, sprak voorafgaand aan de presentatie van de verklaring de genodigden toe. De ereschuld die Nederland aan Groningen heeft, moet worden ingelost. Dat is volgens hem niet uit te drukken in geld. "Het moet anders, het moet beter worden. Geld is daar slechts onderdeel van."

Belangen Groningers structureel genegeerd

De bestuurders willen in ieder geval dat alle leed die de Groningers is aangedaan gecompenseerd wordt. Ook eisen ze investeringen in de leefbaarheid van wijken en dorpen.

De eisen komen overeen met de aanbevelingen van de enquêtecommissie. Die presenteerde op 24 februari haar eindrapport met snoeiharde conclusies. De belangen van Groningers zijn structureel genegeerd waardoor de gevolgen rampzalig hebben uitgepakt. De oorzaak: een ongekend systeemfalen.

De bestuurders overhandigden de verklaring woensdagavond in Delfzijl aan Tweede Kamerleden die in het parlement het woord voeren over de gaswinning. Tijdens de presentatie kwam ook een aantal raadsleden van verschillende Groningse gemeenten aan het woord.

Het eisenpakket dat nu op tafel ligt, is gezamenlijk opgesteld door alle gemeenteraden, Provinciale Staten, colleges van burgemeesters, wethouders en Gedeputeerde Staten en de waterschappen van de aardbevingsregio.

Het kabinet komt dit voorjaar met een reactie op het enquêterapport. Naar verwachting gaat de Tweede Kamer in mei in debat over het rapport.