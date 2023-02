Groningen wil radicale verandering in omgang overheid met inwoners: 'Los het op'

Groningers moeten koste wat het kost geholpen en gecompenseerd worden voor het leed dat hun is aangedaan door de Staat en de oliemaatschappijen. "Ga uit van het vertrouwen van inwoners en ga naast ze staan. Los het op en leg het later uit." Met die boodschap kwam een delegatie van Groningse bestuurders maandag naar Den Haag.

De inwoners van Groningen moeten ervan uit kunnen gaan dat er geld genoeg is om hun problemen op te lossen en de ereschuld die Nederland aan Groningen heeft te vereffenen. Het gaat hierbij verder dan schade, herstel en versterking.

Er moet ook perspectief komen voor de regio, zodat kinderen "een toekomst hebben in een provincie waarin ze zich kunnen ontplooien", zei commissaris van de Koning René Paas op een persconferentie. Hij reageerde samen met burgemeester van Groningen Koen Schuiling en Johan Remkes, voorzitter van het Nationaal Programma Groningen, uitgebreid op het spijkerharde rapport van de enquêtecommissie dat vrijdag werd gepresenteerd in Zeerijp.

De drie bestuurders waren naar Den Haag gekomen omdat ze "het moment niet verloren willen laten gaan", beklemtoonde Paas. Groningers vrezen dat de aandacht binnen de kortste tijd weer overwaait en dat er niet veel zal veranderen aan hun situatie. De aanbevelingen die de enquêtecommissie op papier heeft gezet, zijn ook niet nieuw.

De commissaris van de Koning deelt deze scepsis: "Den Haag is altijd snel afgeleid." Toch heeft hij hoop dat er nu daadwerkelijk stappen gezet gaan worden. "Er ligt nu een rapport op tafel, het zwaarste instrument van het parlement. Dat schreeuwt om een antwoord."

Jarenlange inzet en verplichting van het Rijk nodig

De bestuurders zien het rapport als een beginpunt. "Rapporten veranderen de wereld niet, maar de oproep uit het rapport om dingen recht te zetten kan het begin zijn van een gesprek met de Staat over hoe je dat vormgeeft", zei Paas.

De schadeafhandeling, het herstel en de versterkingsoperatie zijn prioriteit nummer één, twee en drie. "Inwoners zitten al jaren in kapotte huizen en hebben vaak ook kapotte levens", vertelde Paas. Het is volgens hem dan ook essentieel dat er een "majeure" cultuurverandering plaatsvindt binnen de overheid: onder ambtenaren, bij uitvoeringsorganisaties en bij bestuurders.

Zoals ook bij het toeslagenschandaal al duidelijk werd, staat wantrouwen in plaats van vertrouwen in burgers centraal. Daarnaast wordt alles gejuridiseerd. Dit moet veranderen, want door dit "precisiewerk" hebben "de inwoners het nakijken", zei Paas.

Als voorbeeld haalden de bestuurders de funderingsproblemen aan waar veel Groningers mee te kampen hebben. Voor de schadeafhandeling is het zo geregeld dat er alleen naar bovengrondse aardbevingsschade gekeken kan worden. Ondergrondse schade wordt niet beoordeeld en niet aangepakt. "Zodra je schade complexer is, pas je niet binnen de regels en kan het eindeloos duren. Los het op en leg het later uit", sprak Paas.

Groningen in 2035 als eerste provincie aardgasvrij

Verder willen de bestuurders dat er geïnvesteerd wordt in de regio, bijvoorbeeld in dorpsvernieuwing, verduurzaming, cultuur en economische ontwikkeling. Ook moet er aan de toekomstige generatie worden gedacht. De sport- en onderwijsvoorzieningen moeten verbeterd worden en de inwoners verdienen volgens Schuiling meer en betere psychische ondersteuning.

Daarbovenop pleit Remkes voor grote investeringen in bijvoorbeeld de energietransitie en de economie. Zo zou het kabinet ervoor moeten zorgen dat minstens een derde van wind op zee in Groningen in de toekomst aan land komt. Ook willen de bestuurders dat Groningen de eerste provincie wordt die in 2035 aardgasvrij is.

Alles bij elkaar betekent het dat er "grote budgetten mee gemoeid" zullen zijn, maar zowel Paas, Schuiling als Remkes wil er geen kostenplaatje op plakken. Ze willen voorkomen dat het enkel een discussie over geld gaat worden. Remkes benadrukte wel dat in ieder geval een jarenlange verplichting en inzet van het Rijk nodig is. Hij sprak van minimaal 25 jaar.