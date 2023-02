Conclusies enquêterapport gaswinning kwamen ook bij Rutte 'hard binnen'

De conclusies van de parlementaire enquêtecommissie over de gevolgen van de gaswinning in Groningen zijn "hard binnengekomen" bij premier Mark Rutte. Dat zei hij vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

De commissie presenteerde vrijdag in het Groningse Zeerijp het eindrapport. Daarin wordt een hard oordeel over Rutte geveld. Hij heeft in zijn rol als premier niet genoeg voor de Groningers gedaan en niet "het verschil gemaakt" voor de inwoners van het aardbevingsgebied.

Rutte wilde vrijdag niet ingaan op deze en andere conclusies, omdat het kabinet nog niet het hele rapport heeft kunnen lezen. "Dat is niet respectvol naar de Groningers toe. Ik realiseer me dat als mensen in Groningen deze persconferentie volgen, dit hol en nietszeggend klinkt. Maar ik vraag er toch begrip voor. Geef ons de kans om het hele rapport in samenhang te bekijken."

Wel zei de premier dat de conclusies bij hem hard zijn binnengekomen. Hij erkent dat er "veel werk aan de winkel is" en het vertrouwen niet snel hersteld zal zijn. "We moeten van ver komen", zei Rutte daarover.

Rutte was enige constante factor

Rutte is sinds de Groningse gaswinning na 2012 onder een vergrootglas kwam te liggen, de enige constante politieke factor. Het grootste deel van het onderzoek dat de enquêtecommissie heeft gedaan, focust zich ook op deze periode.

Tijdens zijn verhoor door de enquêtecommissie vorig jaar liet Rutte vooral blijken dat hij niet degene was die aan de knoppen zat. De premier vertelde dat hij niet snel de regie over dossiers neemt, maar zijn vakministers waar nodig bijstuurt. In het rapport stelt de commissie dat hij als premier juist wel het verschil had kunnen maken, maar dat dus niet gedaan heeft.

In 2019 bood Rutte excuses aan Groningen aan, maar sindsdien is er wezenlijk weinig veranderd. De commissie vraagt zich af of excuses wel waarde hebben als ze geen opvolging krijgen. Rutte wilde vrijdag niet zeggen of hij vindt dat hij nogmaals excuses moet aanbieden.

Ook wilde hij nog niets kwijt over het inlossen van de ereschuld die Nederland aan de provincie heeft, zoals de commissie stelt. Dat zijn volgens Rutte allemaal vraagstukken voor later.