Groningers over enquête gaswinning: 'Erkenning, maar wat gaat er nu gebeuren?'

De presentatie van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie gaswinning werd door Groningers op meerdere plekken gezamenlijk gevolgd. In het dorpshuis in Garmerwolde kwamen zo'n vijftig mensen bij elkaar. Ze zijn opgelucht over de erkenning die ze na al die jaren krijgen, maar durven geen verbetering te verwachten. "We hebben al zoveel beloftes gehad. Eerst zien, dan geloven."

In stilte kijken zo'n vijftig mensen in dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde naar de presentatie van het rapport over de gaswinning in Groningen.

Plotseling is het voor Harmien uit Oosterwijtwerd genoeg. "Die mensen uit Den Haag. Ze zeiden tijdens de enquête allemaal dat ze het niet meer weten of het niet willen zeggen. Het is toch verdorie...", fluistert ze. Ze maakt haar zin niet af, maar de boodschap is duidelijk.

Op dat ene moment na kijkt ze emotieloos naar de presentatie van de enquêtecommissie. "Het is natuurlijk te zot voor woorden. Maar ik ben murw gebeukt. Je kijkt op een gegeven moment niet meer op een scheur meer of minder."

In de schoorsteen van de woning van Harmien zitten grote scheuren, veroorzaakt door aardbevingen. De scheuren moeten hersteld worden, maar er komt maar geen duidelijkheid. Bij de buren zijn de schoorstenen al wel hersteld. Waarom is onduidelijk.

Scheuren waar een vuist in past

Als de conclusies van de parlementaire enquête duidelijk zijn, beent Sirina Scheppers naar buiten. Ze steekt een sigaret op. "Even de emoties eruit", verzucht ze.

Samen met haar stiefvader kocht ze twaalf jaar terug een Oldambtster boerderij in Veendam. "Die was in zeer goede staat, maar na de beving van 2012 is het gigantisch hard achteruitgegaan. Er zitten scheuren in waar een vuist in past."

Het is een soort begrafenis. Daar ben je niet tevreden over, maar het helpt wel.

Bert Schudde, bewoner van een woning met aardbevingsschade

De boerderij moet worden gesloopt, maar over wat ervoor terugkomt woedt een flinke strijd. "We gaan van een boerderij naar een konijnenhok", mompelt Scheppers' vader Jan Bultje. Allebei kampen ze met fysieke klachten door de jarenlange stress die de aardbevingsschade heeft veroorzaakt.

De conclusies van de enquêtecommissie bevestigen wat Scheppers "jarenlang" heeft geroepen. Maar verbetering in de afhandeling van schade verwacht ze niet. "We hebben al zoveel beloftes gehad. Eerst zien, dan geloven."

'Het ergste moet nog komen'

Binnen in het dorpshuis praten Ingrid Verbeek en Bert Schudde wat na met elkaar. Verbeek komt uit Loppersum, Schudde uit Westeremden. Ze kennen elkaar niet, maar zijn elkaar weleens tegengekomen in hun jarenlange zoektocht naar duidelijkheid over de versterking van hun huizen.

Voor Verbeek zorgt het rapport voor "erkenning". "Maar het ergste moet nog komen: wat gaat er nu gebeuren? Het zal niet zomaar zijn opgelost", zegt ze. Schudde maakt de vergelijking met een begrafenis. "Daar ben je niet tevreden over. Maar het is wel nodig en het helpt."