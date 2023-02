Enquêtecommissie vindt schadeclaim van Exxon en Shell bij gaswinning stuitend

ExxonMobil en Shell moeten volgens de parlementaire enquêtecommissie afzien van een schadeclaim voor het Groningse gas dat niet kan worden gewonnen. In plaats daarvan moeten ze geld beschikbaar maken voor versterking van huizen en het afhandelen van schade.

Beide oliemaatschappijen zijn via de NAM betrokken bij de gaswinning in Groningen. Omdat de winning de afgelopen tijd is afgebouwd, lopen de maatschappijen inkomsten mis. Ze vinden dat ze daarvoor gecompenseerd moeten worden.

De enquêtecommissie die onderzoek deed naar de Groningse gaswinning was in het rapport snoeihard over hoe is omgegaan met de belangen van de Groningers. Hun situatie is stelselmatig genegeerd door overheid en de oliemaatschappijen. Dit gebeurde ondanks de schade die aan huizen was te zien en de onzekerheid die de gedupeerden continu door de aardbevingen hadden.