Dit zijn de belangrijkste punten uit het rapport over de aardbevingen in Groningen

Bij het winnen van gas in Groningen zijn de belangen van de Groningers structureel genegeerd. Dat is de conclusie van de parlementaire enquêtecommissie in het vandaag verschenen rapport Groningers boven Gas. Dit zijn de belangrijkste punten uit het vernietigende rapport.

Dit zag de commissie:

1. De problemen van de Groningers zijn lange tijd onderschat door betrokken partijen, onafhankelijke experts, de politiek, de media én een groot deel van Nederland. De commissie zegt dat er veel ellende voorkomen had kunnen worden als de problemen vanaf het begin wel serieus waren genomen.

2. Bij besluiten rondom de gaswinning speelde geld een dominante rol. De commissie zegt dat het niet verwonderlijk is dat bijvoorbeeld de oliemaatschappijen vooral aan geld denken, maar verbaasde zich wel over de mate waarin de Staat dat deed.

3. Het boren in de Groningse bodem werd als noodzakelijk bestempeld om iedereen van gas te kunnen voorzien, maar dat was het niet. De commissie zag dat de zogenoemde leveringszekerheid van gas aan Nederland en de buurlanden vaak als argument werd gebruikt. Maar daar zaten haken en ogen aan. Zo is het gas uit Groningen inderdaad heel geschikt voor gebruik, maar had ook gas uit andere gasvelden geschikt gemaakt kunnen worden.

En hoewel leveringszekerheid vaak als argument werd gebruikt, was het eigenlijk helemaal niet duidelijk hoeveel gas er precies nodig was om hieraan te kunnen voldoen.

4. Alle betrokken partijen hebben te lang te weinig oog gehad voor de Groningers, en hebben dat nog steeds niet. Zo wordt er pas na de zware beving in 2012 überhaupt gesproken over de veiligheid van Groningers. Pas vijf jaar later wordt die veiligheid vastgelegd in de mijnbouwwet.

Het jaar 2013 is een "sleutelmoment". Want na de zware beving in 2012 werd geadviseerd om de gaskraan zo snel en zo veel mogelijk terug te draaien. Dat staat haaks op de gaswinning in 2013, die juist meer was dan in de jaren daarvoor.

En er is nog steeds onvoldoende oog voor de veiligheid van Groningers. Om te bepalen of iets voldoende veilig is, wordt er bijvoorbeeld nog steeds niet gekeken naar het gevoel van onveiligheid, of de stress die gepaard gaat met het aanpassen van de huizen.

5. De bemoeienis van het ministerie kwam de oliemaatschappijen juist goed uit. Een van de betrokken partijen bij de gaswinning is namelijk het ministerie van Economische Zaken. En die ambtenaren hielden zich vooral bezig met financiële belangen en de hierboven beschreven leveringszekerheid.

De informatie die ambtenaren wel naar buiten brachten, ging dus ook vooral daarover. Maar er was wél informatie over de veiligheid van Groningers. Niet alleen hadden de ambtenaren dat moeten delen, ook hadden ministers hier naar moeten vragen. Ook premier Mark Rutte heeft de problematiek lange tijd zwaar onderschat.

6. De 'naar binnen gekeerde' samenwerking heeft ervoor gezorgd dat de betrokken partijen hebben gefaald en hun zorgplicht hebben verzaakt. Die samenwerking tussen onder meer de oliemaatschappijen en de Staat was een "old boys network". Niet alleen waren de partijen erg naar binnen gekeerd en was er weinig oog voor signalen van buitenaf, ook hadden ze een blinde vlek voor de belangen van Groningers. Het economische belang van de gaswinning moest vooral niet worden gehinderd door de gezondheid en welzijn van de Groningse bevolking.

De partijen hielden elkaar vast in deze manier van werken. De commissie zegt dat dat niet altijd terug te voeren is op kwade opzet of slechts één van de partijen.

7. De gebrekkige en lang durende manier van het afhandelen van schade heeft juist meer schade veroorzaakt. Als de problemen van de Groningers goed en snel waren afgehandeld, had dat de problemen volgens de commissie nog beheersbaar kunnen houden. Maar nu lopen gedupeerden tegen een muur van regels, procedures en afspraken aan. Niet alleen wordt het probleem onderschat, ook is er sprake van "onkunde, ontregeling en zelfs onwil" bij het afhandelen van de schade.

8. Naast de afhandeling van schade schiet ook het versterken van de huizen in het kwetsbare gebied niet op. Bewoners krijgen te horen dat hun huis onveilig is en versterkt moet worden, maar moeten vervolgens lang wachten op duidelijkheid hierover.

9. De bestuurders die het dichtst bij de Groningers stonden, konden niet opkomen voor hun belangen. Zo hebben ze lange tijd gepleit om de Groningers, die op het kostbaarste stukje van Nederland woonden, te compenseren. Nederland verdiende flink geld aan het gasveld, maar Groningers zagen hier weinig van terug. Dat soort compensatiewensen heeft weinig opgelost voor de Groningers zelf.

Ook lukte het de regionale bestuurders niet altijd om invloed uit te kunnen oefenen op de naar binnen gekeerde besluitvorming rondom de gaswinning.

10. Er is opvallend weinig onderzoek gedaan naar het boren in een gasveld dat zo belangrijk is voor Nederland. Dat vindt de commissie moeilijk te begrijpen. Er is te weinig, te laat en door een te kleine groep mensen onderzoek gedaan naar het boren in een gasveld dat Nederland zó veel geld heeft opgeleverd. Binnen die onderzoeken was ook nog eens weinig ruimte voor tegengeluiden. Daarnaast kwam ook pas laat de focus te liggen op de gevolgen van de gaswinning.

1:07 Afspelen knop Zo ontstaan aardbevingen in Groningen

Dit moet er gebeuren:

1. Maak schadeafhandeling voor bewoners milder, makkelijker en menselijker. Dit moet hoge prioriteit krijgen. De Groningers gaan namelijk al zo lang gebukt onder de schadelijke gevolgen van de manier waarop dat nu gebeurt.

2. Geef bewoners snel duidelijkheid over de versterking. Het veilig maken van de huizen in het aardbevingsgebied gaat nog enkele jaren duren, maar moet wel zo snel mogelijk gebeuren. Daarbij moeten ook de bewoners meer worden betrokken.

3. Bied toekomstperspectief aan de regio. Het moet aantrekkelijker worden voor mensen en bedrijven om naar het noorden te komen. Als de gaswinning in Groningen stopt, moet de regio netjes worden achtergelaten.

4. Zorg dat er voldoende geld beschikbaar is voor schadeafhandeling, versterking en toekomstige kosten. De NAM en de Staat ruziën nog altijd over wie wat moet betalen, en daar hebben de Groningers last van. De commissie vindt dat de gedupeerden geen hinder meer moeten ondervinden van 'dit getrouwtrek' en dat de partijen meer verantwoordelijkheid moeten nemen.

5. Versterk de rol van de toezichthouder. De toezichthouder heeft lang te weinig kunnen betekenen omdat er niet voldoende personeel was en deze persoon niet altijd de juiste bevoegdheid had.

6. Vergroot de rol van het publieke belang binnen departementen. Ambtenaren richten zich vooral op het belang van het ministerie waar ze werken, bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken. Dat bleek ook in het Groningen-dossier. Maar ook het belang van de mensen zelf moet worden meegenomen.

7. Versterk de positie van de Tweede Kamer. Binnen de politiek zag iedereen maar een aantal stukjes van de Groningen-puzzel. Daardoor kon de Tweede Kamer lastig controleren of alles wel goed ging rondom de gaswinning. Daarom moet er bijvoorbeeld meer aandacht komen voor het delen van informatie met de Kamer en het overbruggen van de afstand tot de burgers.

8. Geef toekomstige publiek-private samenwerkingen beter vorm. Een old boys network zoals er nu is ontstaan, moet worden voorkomen. Ook hier moet meer aandacht komen voor de publieke belangen. Dat kan onder meer door betrokken burgers, zoals hier dus de Groningers, een plekje te geven in zo'n samenwerking.

9. Versterk kennisontwikkeling voor de ondergrond. De commissie zag dat er weinig onderzoek was gedaan naar de gevolgen van gaswinning. Dat moet in het vervolg beter.

10. Stuur op de ruimtelijke inrichting van de ondergrond. De Nederlandse grond wordt nu al heel intensief gebruikt, en dat wordt het waarschijnlijk in de toekomst nog meer. Er moet daarom beter beleid komen over hoe er precies omgegaan moet worden met de Nederlandse bodem, bijvoorbeeld door de gevolgen van gasboringen in kaart te brengen.

11. Uitnodiging aan Groningers. De afgelopen jaren is er veel gepraat over Groningers, maar te weinig mét hen. Groningers moeten meer betrokken worden in de besluitvorming en zelf ook blijven aangeven wat volgens hen nodig is.