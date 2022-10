Tien jaar na de zware beving bij Huizinge, die de rest van Nederland ook wakker schudde, zoekt de enquêtecommissie van de Tweede Kamer uit hoe er is omgesprongen met de situatie in Groningen. Deze week kwam er een einde aan een reeks van openbare verhoren. De conclusies van de commissie volgen later, maar één ding is al meer dan duidelijk: de nood in Groningen werd lange tijd niet gezien.

"Zestig jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerden schaduwkanten", zo begon commissievoorzitter Tom van der Lee de bijna zeventig verhoren.

In de enquêtezaal namen gedupeerden, wetenschappers, topambtenaren, bewindslieden en directeuren van olie- en gasbedrijven plaats tegenover de commissie om te getuigen.

Verschillende gedupeerde Groningers en regionale bestuurders vertelden over de onmacht die ze voelen. Keer op keer kwam het beeld naar voren dat alles zwaar bevochten moest worden.

Die strijd voerden ze jarenlang met de oliebedrijven Shell en ExxonMobil. Tot het moment dat de Staat de teugels overnam. De Groningers hoefden niet langer te knokken tegen de multinationals, maar raakten verstrikt in een bestuurlijke spaghetti.

In de laatste week werden meerdere kopstukken verhoord: premier Mark Rutte, Shells hoogste baas Ben van Beurden en voormalig minister Eric Wiebes (Economische Zaken). Hoewel veel mensen uitkeken naar die verhoren, waren het de verklaringen van topambtenaren in de eerdere weken die het meest onthullend waren.

Belangrijke informatie kwam niet op hoogste niveau terecht

Vooral in de jaren na de zwaarste beving, in 2012 bij Huizinge, waren het de topambtenaren die over de meeste informatie beschikten. Zij deelden die niet met toenmalig minister Henk Kamp (Economische Zaken) en namen soms zelf belangrijke besluiten. Het waren hun adviezen die zonder slag of stoot werden opgevolgd door de bestuurders.

Zo besloot Kamp om de gaswinning in 2013 niet te verlagen, ondanks het dringende advies van de eigen toezichthouder, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). In dat jaar werd zelfs fors meer gas gewonnen uit de Groningse bodem.

In de jaren erna werd de gaswinning beetje bij beetje afgebouwd, maar dat ging niet van harte. Kamp bleef jarenlang volhouden dat de leveringszekerheid in gevaar zou komen. In Nederland, maar ook in buurlanden, zijn huishoudens en bedrijven afhankelijk van het Groningse gas.

Maar uit de verhoren is gebleken dat topambtenaren op het ministerie in de winter van 2012/2013 al wisten dat dit probleem opgelost kon worden. De gaswinning had met wel 20 miljard kuub teruggeschroefd kunnen worden.

De staatskas was belangrijker

De gaswinning was een zeer belangrijke inkomstenbron voor zowel de Staat als de oliebedrijven. Ze verdienden er ruim 400 miljard euro aan, waarvan het overgrote deel in de staatskas belandde.

Het is dan ook niet vreemd dat de baten van de gaswinning bij elk besluit een rol speelden. Om die reden werd in 2014 besloten om niet 40 miljard kuub, maar 42,5 miljard kuub gas te winnen.

Ook in de latere jaren, toen Wiebes aan het hoofd stond van het ministerie van Economische Zaken, stond geld centraal. Inmiddels was het besef doorgedrongen dat de gaswinning echt omlaag moest om de veiligheid te kunnen garanderen.

Wiebes vond begin 2018 dat de gaskraan helemaal dicht moest. Om voldoende steun voor zijn besluit te krijgen bij andere ministers werd een koppeling gemaakt met de versterkingsoperatie voor woningen en andere panden in het gaswinningsgebied. Die zou een stuk kleiner worden, waardoor de kosten zouden afnemen.

De betrokken ministers ontkenden in hun verhoor dat dit een voorwaarde was voor het dichtdraaien van de kraan. Ze gaven wel toe dat het logischerwijs een gevolg was waar naar gekeken moest worden.

De ernst van de situatie drong pas laat door

"Hadden we achteraf maar...", was een veelgehoorde zin tijdens de verhoren. Met de kennis van nu hadden de verantwoordelijke bewindslieden en directeuren liever eerder ingegrepen. Dat is ook de Tweede Kamer aan te rekenen. Daar drong de ernst van de situatie ook pas laat door.

Ook werd te lang gedacht dat de versterkingsoperatie wel goed zou komen. Maar tot op de dag van vandaag weten veel Groningers nog niet of hun huis veilig is.

Hoe heeft het zo lang kunnen duren voordat de nood in Groningen werd gezien? Tekenend was het verhoor van premier Rutte. Pas in 2015 ging hij in gesprek met gedupeerden. De "bizar" hoge winning in 2013 drong pas echt goed tot hem door in 2018.

De Groningers hebben zich lang niet gehoord gevoeld. Tegelijkertijd stond de deur van het Torentje wel wijd open voor Van Beurden, bleek uit het verhoor van de CEO van Shell.

Daarnaast waren de banden tussen de oliebedrijven en het ministerie van Economische Zaken heel nauw. "Vier handen op één buik", omschreef toezichthouder Theodor Kockelkoren de relatie. Zijn eigen voorgangers bij het SodM voerden volgens hem juist "een sluimerende oorlog" met de ambtenaren.

Groningse bodem zal nog decennia beven

Aan de openbare verhoren is nu een einde gekomen. Maar de problemen in Groningen zijn nog lang niet opgelost. Er zullen nog decennia aardbevingen blijven komen, vertelde huidig toezichthouder Kockelkoren. Hoe zwaar de zwaarste beving zal zijn, weet niemand. De kans op een beving met een kracht van 4.5 is één op duizend, legde hij uit.

Bij deze kracht is er instortingsgevaar voor de kwetsbaarste huizen. Maar ook veel minder zware bevingen zorgen keer op keer voor schade. Doordat de aardbevingen in Groningen niet op tientallen kilometers diepte, maar op 3 kilometer diepte plaatsvinden, zijn de gevolgen groter. Bovendien staan de huizen er op een slappe ondergrond van veen of klei.

De commissieleden trekken zich de komende maanden weer terug om conclusies te trekken, oordelen te vellen en aanbevelingen op te schrijven. Hun rapport wordt in het vroege voorjaar van 2023 verwacht.