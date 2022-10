Kinderen in het bevingsgebied cijferen zich weg voor hun ouders. Voor veel jongvolwassenen stond hun hele jeugd in het teken van de bevingen, vertelde Kinderombudsman Margrite Kalverboer vrijdag aan de enquêtecommissie die onderzoek doet naar de gaswinning in Groningen.

Slaapproblemen, nachtmerries, stress, piekeren en veel moeite met leren. Het is een greep uit de gevolgen die de Kinderombudsman schetste.

Veel kinderen in het gebied groeien op met ouders die volledig in beslag worden genomen door de gevolgen van de aardbevingen. Alle vrije tijd gaat op aan het doorgronden van dossiers over schade aan hun huis of over de versterking.

Soms cijferen kinderen zich weg, om hun ouders te ontzien. "Het is ultieme onveiligheid als degenen die jou zouden moeten beschermen, zelf wanhopig zijn", zei Kalverboer.

"Als papa en mama ben je het grote voorbeeld van je kind. Als je ziet dat je ouders niet in staat zijn de zaken voor elkaar te krijgen, dan schendt dat je vertrouwen in volwassen", legde de Kinderombudsvrouw uit.

Dat heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Op hun gevoel voor eigenwaarde, op hoe ze zich voelen, hoe ze zich cognitief ontwikkelen, hoe ze met andere kinderen omgaan en hoe ze misschien later relaties aangaan in hun leven, somde Kalverboer op.

Toezichthouder kritisch op ministerie van Economische Zaken

Kalverboer werd als laatste van alle getuigen verhoord door de enquêtecommissie. Eerder op de dag was het nog de beurt aan de huidige inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) Theodor Kockelkoren.

Toen Kockelkoren als toezichthouder begon in 2018, werd hem meteen duidelijk dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en het ministerie van Economische Zaken (EZ) nog altijd "vier handen op één buik" waren. De lijnen tussen ambtenaren en het dochterbedrijf van Shell en ExxonMobil waren "wel heel erg kort".

De voorganger van Kockelkoren, Harry van der Meijden, beschreef de relatie met het ministerie in zijn verhoor als "een sluimerende oorlog". Kockelkoren herkent dit beeld, zeker voor de eerste jaren. De relatie is ondertussen wel verbeterd, gaf hij toe.

'Toen viel ik bijna van mijn stoel'

Vlak na zijn aantreden werd Zeerijp getroffen door een zware beving. De aardbeving had een hoge grondversnelling. Het was "alle hens aan dek", vertelde Kockelkoren. De NAM moest volgens de wet- en regelgeving binnen 48 uur met een advies en concrete productiemaatregelen komen.

Dat deed het bedrijf niet. "De houding en toon was er een van bagatelliseren", verklaarde Kockelkoren. Hij ging verhaal halen en hoorde terug dat ambtenaren van Economische Zaken tegen de NAM zouden hebben gezegd dat het bedrijf juist geen concreet advies moest geven.

"Toen viel ik bijna van mijn stoel. Het kan niet zo zijn dat het bevoegd gezag tegen de onder toezicht staande zegt van: doet u maar niet wat de wet van u verlangt'", vertelde Kockelkoren.

'Ze slaan de plank mis'

In zijn verhoor was de toezichthouder ook kritisch op uitspraken die de directeuren van Shell en de NAM deden in hun verhoren. Zij zeiden dat de situatie in Groningen "technisch veilig" is.

"Ze slaan de plank mis. Daar doen we die mensen in Groningen echt geen plezier mee", zei Kockelkoren. Hij benadrukte dat het niet de oliebedrijven zijn die bepalen wanneer het wel of niet veilig is. Dat is volgens de toezichthouder een taak van de Nederlandse overheid.

Zowel de NAM als Shell baseert zich op een model dat oorspronkelijk van de NAM is. Dit model is doorontwikkeld door onderzoeksinstituut TNO. Maar het is volgens Kockelkoren niet geschikt om te bepalen of huizen veilig zijn. Je kan het wel gebruiken om een algemene risico-inschatting te maken.

Om te bepalen of een huis veilig is moet een inspectie plaatsvinden. Aan de hand van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) wordt vervolgens beoordeeld of het gebouw veilig is. Op dit moment is de inschatting dat ongeveer de helft van de 27.000 adressen die op de lijst staan voor inspectie versterkt moet worden. Er zijn inmiddels rond de 2.600 huizen versterkt.

Met de verhoren van Kalverboer en Kockelkoren is vrijdag een eind gekomen aan de reeks van openbare verhoren. De enquêtecommissie zal de komende maanden werken aan haar rapport. Naar verwachting presenteert ze dat in het vroege voorjaar van 2023.