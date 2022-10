Ben van Beurden, de hoogste baas van Shell, sprak regelmatig met premier Mark Rutte over zijn zorgen rondom de voortzetting van de gaswinning in Groningen. In 2017 was de maat vol voor het oliebedrijf. "Het moest écht anders", zei Van Beurden donderdag tegen de enquêtecommissie.

Van Beurden is sinds 2014 als CEO eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van Shell wereldwijd. Het Groningenveld was lange tijd een "kroonjuweel" van het oliebedrijf.

In 2015 begon het te kantelen. De inkomsten van Shell liepen terug, terwijl de kosten bleven oplopen. Van Beurden kwam begin december langs in het Torentje om aan te dringen op een nieuwe deal. Er moest een nieuwe verdeling van de lasten en lusten komen.

Vlak voor het bezoek had de Raad van State bepaald dat de gaswinning verder teruggeschroefd moest worden van 33 miljard naar 27 miljard kuub. De premier toonde begrip voor de zorgen. "Ik begrijp jouw problemen wel, Ben. Als je steeds minder mag verdienen, dan breekt het op een gegeven moment", zou de premier tegen hem hebben gezegd.

Van Beurden ziet Rutte ook geregeld, zowel formeel als informeel. Hij beschouwt de premier als een "persoonlijke vriend", zei hij.

Vanmiddag zal premier Rutte zelf getuigen voor de enquêtecommissie. De openbare verhoren worden morgen afgesloten met de huidige toezichthouder en de Kinderombudsvrouw.

Volg het nieuws rond de gaswinningsenquête Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen

Meeropbrengstenregeling moest écht van tafel

De gaswinning bevond zich in 2015 op "een hellend vlak", legde Van Beurden uit. Als er steeds minder gewonnen zou worden, dan zou het een "onhoudbare situatie" worden.

Shell wilde dat de meeropbrengstenregeling (MOR) van tafel ging. Deze speciale belasting is er in de jaren zeventig gekomen om het aandeel van de winst voor de Staat uit het Groningenveld te verhogen na de oliecrises. De MOR regelt dat het winstaandeel voor de Staat oploopt tot 95 procent.

Het percentage dat overblijft voor de oliebedrijven kan economisch haast niet uit. Van Beurden vertelde dat een niveau dat op 27 miljard kuub zou blijven "pijnlijk" was, maar nog lager zou geen optie zijn. "Dan moeten we wellicht de NAM uit." Het stoppen van de gaswinning was alleen geen optie, want Nederland was afhankelijk van het gas.

'Kom nou ook eens een keer voor ons op'

Ondanks het begrip van Rutte, kwam het maken van nieuwe afspraken niet van de grond.

In 2016 begon het besef bij Van Beurden in te dalen dat het niet langer alleen maar om de "technische veiligheid" ging, maar ook om de maatschappelijke acceptatie. Daarnaast werd Shell rond 2016 "ook steeds meer gezien als de veroorzaker van alle problemen", zei hij. En dat terwijl het bedrijf optrok met de Staat. "Daar stoorde ik me aan. Kom nou ook eens een keer voor ons op."

"De spagaat was compleet" toen het hof in april 2017 oordeelde dat medewerkers van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mogelijk strafrechtelijk vervolgd konden worden. Met de winning van gas hadden ze mogelijk burgers in levensgevaar gebracht. Maar vanwege de grote afhankelijkheid van het Groningse gas kon het bedrijf niet zomaar stoppen met de gaswinning.

"De maat is vol", zei Van Beurden. Hij bracht opnieuw een bezoek aan het Torentje. Dit keer samen met de hoogste baas van ExxonMobil. "Het moet nu écht anders", zeiden ze tegen de premier.

Oliebedrijven wilden dat ministerie stuur overnam

De topmannen drongen er bij de premier op aan om aan het stuur te gaan zitten. Er moest vanuit het ministerie een opdracht voor de gaswinning komen, zodat de NAM niet meer de juridische verantwoordelijkheid droeg. "Rutte snapte het heel goed, maar eigenlijk was de boodschap dat we moesten wachten op het nieuwe kabinet", vertelde Van Beurden.

In het regeerakkoord dat in oktober 2017 werd gepresenteerd stond vervolgens niets over een winningsplicht. Van Beurden was "teleurgesteld". Wel werden er onderhandelingen opgestart tussen de Staat en de oliebedrijven. In de zomer van 2018 werd een akkoord gesloten.

Achteraf had Van Beurden liever "eerder en harder ingegrepen". "Ik heb in 2017 met mijn vuist op tafel geslagen, maar dat had ook in 2016 al gekund. We hebben daar steken laten vallen."