Justitie gaat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vervolgen. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt het bedrijf van "het injecteren van afvalstromen, afkomstig uit aardgaswinning, in de diepe ondergrond zonder vergunning". Het OM zegt geen aanwijzingen te hebben dat deze manier van afval lozen mens en milieu kan schaden. Ook is er geen bewijs dat het risico op aardbevingen erdoor vergroot wordt.

Het van de aardgaswinning in de Noordzee afkomstige afval zou verwerkt en geïnjecteerd worden in lege gasvelden in de provincie Groningen. Op basis van een strafrechtelijk onderzoek meent het OM dat de NAM de regels voor het afvoeren van afval niet naleeft. Daarmee handelt het bedrijf in strijd met de verleende vergunningen.

In een video legt het OM uit de NAM te verdenken van "een aantal milieudelicten". Het afvalwater uit gaswinning wordt nu afgevoerd als 'gewoon afvalwater'. "Maar dit water bevat kwik en is een afvalstroom van aardgasraffinage." De afvalstroom moet daarom volgens het OM juridisch worden behandeld als gevaarlijk afvalwater.

Daarnaast ontvangt de NAM nog drie afvalstromen zonder vergunning, denkt justitie. "Zoals afvalwater van een productieplatform of spuit- en spoelwater van een andere installatie." Die afvalstromen worden gemengd en in de diepe ondergrond geïnjecteerd. Ook daarvoor zou het bedrijf geen vergunning hebben. Het OM vermoedt daarom dat de NAM strafbaar heeft gehandeld.

Het OM streeft ernaar de zaak in 2023 voor te leggen aan de rechter. In de tussentijd moet de NAM stoppen met het lozen van afval. De vergunning van het bedrijf om dat te doen, vervalt op 1 januari.

Dinsdag werd al bekend dat de NAM opnieuw wil beginnen met het lozen van afvalwater in de bodem van Twente. Dat afvalwater is afkomstig uit de oliewinning. Het OM had dat eerder laten stilleggen. Begin dit jaar legde justitie het lossen van afvalwater van de gaswinning in de haven van Delfzijl al stil.