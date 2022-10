De naam van premier Mark Rutte kwam de afgelopen weken al verschillende keren voorbij in de verhoren van de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. Vandaag getuigt de premier zelf. Hoe groot was zijn rol in het dossier?

De commissie heeft tot nu toe al 65 mensen verhoord. Gedupeerde Herman de Muinck was de eerste. Hij was vroeger gymleraar en had in het schoolbestuur de portefeuille veiligheid.

"Als ik een hoofdprobleem aansneed over veiligheid, dan was mijn rector naast mij gaan staan en had die gezegd: wij pakken dit gezamenlijk op", vertelde de 73-jarige Groninger.

De Muinck had ook verwacht dat Rutte dit zou doen, omdat de gaswinning volgens hem een hoofdprobleem is. "Maar dat is niet gebeurd", concludeerde hij.

Rutte is in de Haagse politiek de enige constante factor sinds de aardbeving in Huizinge (zomer 2012). Onder zijn leiding waren onder anderen ministers Maxime Verhagen, Henk Kamp, Eric Wiebes en Stef Blok verantwoordelijk voor de gaswinning. Op dit moment valt het dossier onder staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw).

Volg het nieuws rond de gaswinningsenquête Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen

Duurde even voor Rutte meer regie nam

Voormalig commissaris van de Koning Max van den Berg was in zijn verhoor ook kritisch op Rutte. In 2014 kwam hij op eigen initiatief naar het Torentje om te pleiten voor een bredere aanpak, vertelde hij.

"Rutte hoorde het heel goed aan. In tegenstelling tot Kamp, die veel harder en meer afhoudend was, dacht hij mee. Maar hij deed er vervolgens niks mee", omschreef Van den Berg de houding van de premier. Rutte wilde volgens hem ondanks het klemmende beroep niet de regie pakken.

Het was in de eerste jaren vooral minister Kamp die zich bezighield met het dossier. Al verklaarde zittend minister Kajsa Ollongren tijdens haar verhoor dat Rutte het "een belangrijk onderwerp vond" in die tijd. "Het had zeker zijn aandacht", zei de bewindsvrouw. Ze was van 2011 tot 2014 de hoogste topambtenaar op het ministerie van de minister-president.

Later, in 2018, was het volgens Ollongren Rutte die er bij de rest van de ministers op aandrong om allemaal "een steentje bij te dragen. Dit dossier is niet alleen iets voor Eric Wiebes, we moeten ons dit allemaal aantrekken", zou hij hebben gezegd. Ollongren was toen minister van Binnenlandse Zaken en werd verantwoordelijk voor de versterkingsoperatie.

Rutte bezocht de aardbevingsregio in de afgelopen tien jaar meerdere keren. Sinds 2017 spreekt hij er jaarlijks met gedupeerden.

Rutte bood namens kabinet excuses aan in 2019

Begin juni 2019, twee weken na de zware beving in Westerwijtwerd, werd Rutte voor het eerst naar de Kamer geroepen om in debat te gaan over de problematiek in Groningen.

De premier bood namens het kabinet excuses aan. Ten eerste voor het gegeven dat veiligheid lang geen rol speelde in de discussie over de gaswinning. Daarnaast voor het het onderschatten van de enorme versterkingsoperatie en scope van de schadeaanpak. Tot slot bood hij excuses aan voor het feit dat jarenlang te veel gefocust is op de "juridische zekerheid". "Dit is een crisis in slow motion", erkende de premier.