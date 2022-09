Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft sinds de aardbevingen bij Uithuizermeeden en Uithuizen van afgelopen weekend achthonderd schademeldingen ontvangen. Zaterdagavond stond de teller nog op 52. De Groningse dorpen werden zaterdagmiddag opgeschrikt door bevingen met een kracht van respectievelijk 2.7 en 1.7.

Van de 800 meldingen kwamen er 179 uit het zogeheten effectgebied, de zone rond de epicentra van de bevingen. Het effectgebied omvat behalve Uithuizermeeden en Uithuizen ook plaatsen als Loppersum, Middelstum en Roodeschool.

Ook uit verder gelegen plaatsen, zoals de stad Groningen (167), Haren (21), Veendam (20), Hoogezand (17) en Winschoten (14), kwamen schademeldingen. Vanuit Friesland kwamen eveneens enkele meldingen binnen, meldt het IMG.

Het instituut ontving achttien meldingen over een mogelijk acuut onveilige situatie. Tien daarvan waren afkomstig uit het effectgebied. In twee gevallen zijn er na inspectie aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen.

'Weer veel impact op bewoners'

306 van de 800 schademelders hebben gekozen voor de vaste vergoeding van 5.000 euro om de schade mee af te handelen. De overige melders zijn een zogeheten maatwerkprocedure aangegaan. In dat geval komt er een deskundige langs om de oorzaak en omvang van de schade te onderzoeken. Ook is het mogelijk om in plaats van een vergoeding de schade te laten herstellen.

Gemeente Het Hogeland, waar Uithuizermeeden en Uithuizen onder vallen, houdt maandagavond samen met het KNMI en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een informatiebijeenkomst over de recente bevingen. Volgens de gemeente hebben die "veel impact op bewoners" en gaat het om "een opvallende serie aardbevingen".

In Groningen komen als gevolg van de gaswinning vaker aardbevingen voor. De beving van 16 augustus 2012 bij Huizinge is de zwaarste tot nu toe. Die had een kracht van 3.6.