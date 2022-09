De parlementaire enquêtecommissie de gaswinning in Groningen onderzoekt, heeft inmiddels 32 getuigen verhoord. De afgelopen twee weken draaiden voornamelijk om de besluitvorming rond de gaswinning in 2013 en 2014. Komende week zal de aandacht ook worden gericht op de versterkingsoperatie en de afhandeling van schade. Een overzicht van de acht mensen die getuigen.

Deze week zijn er maar drie dagen van verhoren. De enquêtecommissie brengt vrijdag een werkbezoek aan het aardbevingsgebied. Ze gaan op verschillende scholen in gesprek met leerlingen.

Maandag 12 september

Melissa Dales bijt maandag het spits af. Ze was van 2018 tot 2021 geestelijk verzorger in het aardbevingsgebied. Dales bood een luisterend oor aan mensen die kampten met psychische klachten vanwege de aardbevingsproblematiek.

In de middag getuigt Jan Emmo Hut. Hij was tussen 2015 en 2018 directeur Bouwkundig Versterken bij het Centrum Veilig Wonen (CVW). Deze uitvoeringsorganisatie was opgezet om de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op afstand te zetten van de schadeafhandeling en versterkingsoperatie.

Dinsdag 13 september

Dinsdag verhoort de enquêtecommissie drie voormalig Kamerleden. Als eerste getuigt Liesbeth van Tongeren. Ze was van 2010 tot 2018 Kamerlid voor oppositiepartij GroenLinks. In februari 2013 diende ze een motie in om de gaswinning fors te verlagen.

Na Van Tongeren getuigt Jan Vos en vervolgens René Leegte. Vos zat van 2012 tot 2017 in de Kamer voor de PvdA. Leegte van 2010 tot 2015 voor de VVD. De twee regeringspartijen vormden toen samen de coalitie.

Voor de PvdA was het gaswinningsdossier een zware politieke opgave. De partij was in Groningen steevast de grootste, maar het tij keerde in 2015.

Leegte is vooral bekend komen te staan als het Kamerlid dat onder vuur kwam te liggen vanwege een telefoontje in de trein. Hij zat openlijk in de coupé te bellen met een partijgenoot. Ze bespraken het VVD-beleid over de gaswinning.

Woensdag 14 september

Op de laatste dag van de vierde verhoorweek getuigt William Moorlag. Hij was van 2009 tot 2015 provinciebestuurder voor de PvdA. Na hem getuigen Willem Meiborg en Pieter Schulting.

Meiborg is ingenieur en mengde zich in 2017 in de discussie over de schadeafhandeling, schrijft Pointer. Het onderzoeksprogramma sprak in 2017 met Meiborg. Zijn grootvader was ook ingenieur. Hij wees in 1963 al op mogelijke schade als gevolg van de gaswinning.

Schulting was van 2016 tot 2020 betrokken bij de Arbiter Bodembeweging. Het orgaan werd opgericht om geschillen tussen de NAM en gedupeerden op te lossen.