Premier Mark Rutte vond het in 2014 niet nodig om de regie te nemen over het gasdossier, vertelde oud-commissaris van de Koning Max van den Berg maandag aan de enquêtecommissie. Hij had een klemmend beroep gedaan op de premier, maar Rutte benadrukte dat minister van Economische Zaken (EZ) Henk Kamp de leiding had en moest houden.

Van den Berg kwam op eigen verzoek naar het Torentje. Hij kende Rutte goed en wilde hem vertellen hoe ontwrichtend de hele situatie in het aardbevingsgebied was.

Kamp was verantwoordelijk voor het gasdossier, maar Van den Berg pleitte al langer voor een bredere aanpak. In 2014 hadden de verschillende overheden namelijk een akkoord gesloten om meer te investeren in de leefbaarheid en economische ontwikkeling van het gebied. Hier speelden ook andere ministers een rol.

"Rutte hoorde het heel goed aan. In tegenstelling tot Kamp, die veel harder en meer afhoudend was, dacht hij mee. Maar hij deed er vervolgens niks mee", omschreef Van den Berg de houding van de premier.

"Ik dacht de premier gaat er toch over? Het is een grote kwestie", vertelde Van den Berg aan de enquêtecommissie. Hij had bij de premier benadrukt dat het vertrouwen van de Groningers al "hollend" achteruit gegaan was, maar nog wilde Rutte volgens hem de regie niet nemen.

Minister zat niet te wachten op het miljard van Max

Het was niet de eerste keer dat de voormalig commissaris van de Koning bij de landelijke bestuurders tegen grenzen aanliep. Toen in januari 2013 de gevolgen van de gaswinning duidelijk werden, vond hij meteen dat de staat verantwoordelijkheid moest nemen. Maar die hield het bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Van den Berg: "De gedachte dat je als staat ook iets terug moest doen ontbrak volledig". Hij eiste daarom een miljard euro vergoeding voor de regio. Dit kwam bekend te staan als 'Het miljard van Max'.

Al snel werd het Van den Berg duidelijk dat de minister deze route helemaal niet wilde inslaan. Dit bleek ook uit het feit dat Kamp geen commissie wilde instellen die zou nadenken over de toekomst van het aardbevingsgebied.

Hij zette door en in november van dat jaar kwam de commissie Meijer met het adviesrapport. Ook daarin werd gepleit voor een forse vergoeding en investering in de regio.

'De minister wilde het klein houden'

Toch zat Kamp op een andere lijn, zo bleek uit het verhaal van Van den Berg. In januari 2014 had hij een overleg met de minister over het bestuursakkoord voor de toekomst van het gebied.

Van den Berg schrok naar eigen zeggen van het plan dat Kamp had. "De minister wilde het klein houden. Het stond in geen enkele verhouding tot dat wat de commissie Meijer had geadviseerd", vertelde hij. Als de minister toen het moment had aangegrepen om te investeren, was dit volgens Van den Berg "beslissend geweest voor het vertrouwen van de Groningers".

Maar de twee botsten tijdens het overleg. Kamp had volgens Van den Berg de instelling dat ze "niet ten onrechte" geld moesten geven. Na verder overleg door ambtenaren kwam het akkoord er. Van den Berg was er naar eigen zeggen blij mee. Al is er volgens hem "op veel punten beknibbeld".

'We waren in een compleet nieuw verhaal beland'

Van den Berg voelde zich in de jaren na de beving bij Huizinge meer "een actievoerder" dan een bestuurder, vertelde hij verder. Hoewel het kwartje dat het echt goed mis was bij hem ook niet direct viel. Dit besef kwam er pas nadat de toezichthouder met het alarmerende rapport en advies over de gaswinning kwam.

Wel had hij toen meteen het idee dat ze in een "compleet nieuw verhaal" waren beland. En dat het kabinet de neiging had om "het weg te schuiven". "Ze dachten: we gaan het eerst maar eens uitzoeken. Terwijl de Groningers zich meteen onveilig voelden."