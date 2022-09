Hoe kwam het besluit tot stand om na de beving bij Huizinge de gaswinning in 2013 niet te verlagen? En wat voor rol speelden de overheidsfinanciën? Op deze vragen zoekt de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning in Groningen de komende week een antwoord. Een overzicht van de negen mensen die komen getuigen.

Maandag 5 september: Aandacht voor Groningen

De eerste getuige die in week drie wordt verhoord is Max van den Berg. Hij was van 2007 tot 2016 commissaris van de Koning(in) in Groningen.

In Nederland heeft elke provincie zo'n commissaris, die wordt benoemd door de regering. De commissaris is onder meer de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten (provinciebestuur).

Op maandagmiddag komen Jacques Wallage, oud-voorzitter van de Dialoogtafel Groningen, en Jelle van der Knoop getuigen. Hij was van 2009 tot 2021 (vice)voorzitter van de Groninger Bodem Beweging (GBB).

In de Dialoogtafel Groningen overlegden belangenorganisaties, de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en overheden met elkaar. Het samenwerkingsverband werd in maart 2014 opgezet, maar stopte al na een jaar. De GBB is een belangenorganisatie voor gedupeerde Groningers.

Woensdag 7 september: Verhoren in het teken van de NAM

Na een dag zonder verhoren zullen de verhoren van woensdag in het teken staan van de NAM - het bedrijf van Shell en ExxonMobil dat het aardgas uit de grond haalt.

In de ochtend verschijnt Jan van Elk voor de commissie. Hij is sinds 2009 development lead Groningen asset bij de NAM. In de middag getuigt oud-directeur Gerald Schotman (2014-2018).

Donderdag 8 september: Grote spelers in het gasgebouw

Op donderdag staat een interessant verhoor met oud-topambtenaar Mark Dierikx gepland. Hij was van 2011 tot 2016 directeur-generaal Energie op het ministerie van Economische Zaken. In deze periode was hij ook commissaris van GasTerra en zat hij als vertegenwoordiger van de regering bij de vergaderingen van de Maatschap Groningen. Daarin werd het beleid voor de gaswinning bepaald.

Na Dierikx getuigt Dick Benschop. We kennen hem nu als baas van Schiphol, maar hij was tussen 2011 en 2015 directeur-president bij Shell Nederland. Hij was ook een van de aanwezigen bij de vergaderingen van de Maatschap Groningen.

De commissie wilde op donderdag ook dat de oud-topman van ExxonMobil, Joost Van Roost, kwam getuigen. Hij weigert te komen, en de commissie kan hem niet dwingen, omdat Van Roost Belgisch staatsburger is. Hij is een heel belangrijke schakel in het gasdossier, want hij was van 2000 tot 2017 directeur van Esso (de Nederlandse tak van het oliebedrijf).

Vrijdag 9 september: Twee ministers moeten uitleg geven

Aan het einde van de week verhoort de enquêtecommissie twee oud-ministers: Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Henk Kamp (EZ). Beiden waren tussen 2012 en 2017 minister in het tweede kabinet-Rutte.

In de ochtend getuigt Dijsselbloem. Hij beheerde als minister van Financiën de schatkist in jaren van een financiële crisis. Tijdens de verhoren van vorige week bleek dat de opbrengst van de gaswinning een grote rol speelde in 2013 en 2014.

De week wordt afgesloten met Kamp. In zijn tijd als minister gebeurde er heel veel in het gasdossier. Hij besloot onder meer om de gaswinning niet te verlagen in 2013. In de jaren erna bouwde hij de gaswinning stapje voor stapje af, al ging dit niet vanzelf. Kamp wordt in oktober nog een keer verhoord.