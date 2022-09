Oud-minister Henk Kamp moet volgende week getuigen voor de enquêtecommissie die onderzoek doet naar de gaswinning in Groningen. Kamp was van 2012 tot 2017 minister van Economische Zaken (EZ). Hij zal een van de belangrijkste getuigen zijn die voor de commissie moet verschijnen.

Kamp moest aan het begin van zijn ministerschap een belangrijk besluit nemen over de gaswinning. Zijn toezichthouder had geadviseerd de productie te verlagen, maar onder meer de NAM zag hier het nut niet van in.

In 2013 besloot de minister om eerst meer onderzoek te laten doen naar de aardbevingen in Groningen. In dat jaar werd de gaswinning niet alleen niet verlaagd, maar bleek in de loop van het jaar dat er ook veel meer gas werd gewonnen dan de jaren ervoor. Ook toen greep Kamp niet in.

In de jaren erna schroefde Kamp de gaswinning uit het Groningenveld stapje bij stapje terug. In vijf jaar tijd werd de winning teruggebracht van 53,9 miljard kuub in 2013 naar 23,6 miljard kuub in 2017. Wel moest de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, er verschillende keren aan te pas komen.

Een jaar later nam zijn opvolger Eric Wiebes het besluit om de kraan dicht te draaien.

Ook oud-minister Dijsselbloem (Financiën) moet getuigen

Naast Kamp zal ook oud-minister Jeroen Dijsselbloem moeten getuigen voor de enquêtecommissie. Beide verhoren vinden plaats op vrijdag 9 september. Dijsselbloem was minister van Financiën in hetzelfde kabinet als Kamp.

Uit het verhoor van oud-topambtenaar Jos de Groot bleek donderdag dat het ministerie van Financiën ook invloed had op het productieniveau van de gaswinning vanwege de grote opbrengst voor de staatskas.

De enquêtecommissie verhoort volgende week onder anderen ook oud-topambtenaar Mark Dierikx, oud-directeur van de NAM Gerald Schotman en voormalig directeur-president van Shell Dick Benschop.

De oud-directeur van Esso Joost van Roost stond ook op de rol, maar hij weigert om te komen getuigen. Normaal gesproken kan de commissie iemand dwingen. Maar in dit geval niet, omdat Van Roost Belgisch staatsburger is.