Bernard Dost, die jarenlang onderzoek deed naar aardbevingen bij het KNMI, ervoer nooit enige druk vanuit het ministerie tijdens zijn werkzaamheden. Dat verklaarde de seismoloog dinsdag aan de enquête-commissie die onderzoek doet naar de gaswinning in Groningen.

De commissie vroeg Dost dinsdag aan het begin van zijn verhoor meteen naar mogelijke politieke inmenging. Zijn voorganger Hein Haak zei recent nog tegen de NOS dat hij politieke druk ervoer bij zijn werkzaamheden.

"Het is een kunst op zich om je wetenschappelijk integriteit overeind te houden in een politieke omgeving", zei Haak. Volgens hem was het "een geschreven en ongeschreven regel" dat je de minister niet in de problemen mocht brengen met onderzoeken.

Dost herkent dit beeld niet. Hij was tussen 2006 en 2014 bij het KNMI verantwoordelijk voor het onderzoek naar aardbevingen. In die tijd ervoer hij geen politieke druk om een onderzoek niet te doen of iets aan te passen. Ook ervoer hij geen enkele politieke sturing "waarvan we dachten: het is gek dat we die kant op moeten". Hein Haak is nog niet gehoord door de commissie.

Dost legt kritiek van eerdere getuigen op het KNMI naast zich neer

Het KNMI is een groter speler in het aardbevingsdossier. Het onderzoeksinstituut heeft de wettelijke taak om de bevolking voor te lichten over de seismische activiteit.

Verschillende getuigen die al gehoord zijn uitten flinke kritiek op het KNMI. Zo vertelde wetenschapper Hans de Waal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat het KNMI lang bleef volhouden dat er geen reden tot zorg was.

De toezichthouder begon zich al vanaf 2006 zorgen te maken over de toename van de bevingen. Maar volgens het KNMI was er te weinig data om deze stijging vast te stellen. "Ook vonden ze dat het hun expertise was", vertelde De Waal voor de zomer.

Annemarie Muntendam-Bos, die maandag werd verhoord, was ook kritisch op de houding van het KNMI. Ze werkte jarenlang voor onderzoeksinstituut TNO en later voor SodM. Het KNMI zou volgens haar niet hebben gewild dat TNO berekeningen maakte met hun data.

Dost ontkende dit. "Ik ben me er niet van bewust dat er blokkades waren." Ook benadrukte de seismoloog tijdens zijn verhoor meerdere keren dat het KNMI moest werken met zeer weinig data.

'KNMI had niet genoeg mankracht om onderzoek te doen na Huizinge'

De commissie legde Dost ook het vuur aan de schenen over de gang van zaken in 2012. Die zomer vond de zware beving in Huizinge plaats. SodM besloot onderzoek te doen naar de situatie in Groningen. Naar eigen zeggen omdat KNMI en NAM de noodzaak niet voelde.

Volgens Dost klopt dit niet. "De prioriteit van het KNMI was om eerst een analyse te maken van de beving." Het instituut had in die tijd niet genoeg mensen om ook een breder onderzoek naar de seismiciteit uit te voeren.

De toezichthouder kwam in dat najaar met een alarmerende bevinding. Er zouden zwaardere aardbevingen kunnen komen dan werd gedacht. Ook stelde het SodM aan de hand van een zelf ontwikkeld model dat de productiesnelheid invloed had op de bevingen.

'KNMI moet strikt zijn op wat wetenschappelijk verantwoord is'

Dit resulteerde in een dringend advies aan het ministerie om de gaswinning zo snel en realistisch als kan te verlagen. Toenmalig minister van Economische Zaken Henk Kamp volgde dit dat jaar niet op. Hij kondigde meer onderzoek aan, omdat er onzekerheden bestonden.

Deze onzekerheden kwamen voort uit het feit dat het KNMI en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) niet alle conclusies van het SodM-onderzoek onderschreven. Zo was het KNMI het wel eens met het feit dat er zwaardere bevingen konden voorkomen dan werd gedacht. Maar het deel over de gasproductie was "speculatief". Volgens Dost was het model "nog niet volwassen genoeg" en was het "wetenschappelijk niet goed onderbouwd".

De commissie legde Dost uit dat dit mogelijk voor een opening heeft gezorgd om de gaswinning op dat moment niet te verlagen. Dost benadrukte dat het KNMI heeft gehandeld zoals het moet handelen. "De voorspelling over de productie zou best kunnen kloppen, maar moet eerst goed onderbouwd worden", vertelde Dost. Vandaar dat de conclusie niet werd gedeeld.

Het SodM werkt volgens Dost met een "voorzorgsprincipe". Dit betekent dat de toezichthouder ook al moet handelen als er alleen nog maar bepaalde signalen zijn. Het KNMI moet juist "strikt zijn op wat wetenschappelijk verantwoord is en wat niet".