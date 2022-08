"Schandalig" en "onverstandig", zo omschrijven de twee getuigen die maandag werden verhoord het kabinetsbesluit om de gaswinning in 2013 niet te verlagen. Zelfs niet uit voorzorg. De zomer ervoor werd Groningen getroffen door de zwaarste beving ooit. De toezichthouder kwam na eigen onderzoek tot een schokkende conclusie: er zouden zwaardere aardbevingen kunnen komen dan werd gedacht.

Oud-burgemeester van Loppersum Albert Rodenboog krijgt eind januari 2013 een telefoontje: of hij naar het provinciehuis in Groningen kan komen? In een zaaltje zitten drie "heren van de NAM". "Het is mis met het Groningenveld", zeggen ze.

"Ik kon wel door de grond gaan. Het was niet meer veilig", vertelt Rodenboog maandag aan de commissie van de enquête over de gaswinning in Groningen.

Na een zomerstop heeft de enquêtecommissie deze week de openbare verhoren hervat. De beving in Huizinge van augustus 2012 staat deze week centraal. De gebeurtenis wordt gezien als kantelpunt, omdat ook de rest van Nederland wakker wordt geschud.

Rodenboog is dan al sinds 2003 burgemeester. Na elke beving staat hij de pers te woord, zo ook in de ochtend na de zware beving in Huizinge. Hij zegt dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) snel met een nette regeling voor schadeafhandeling moet komen. De NAM is het productiebedrijf van Shell en ExxonMobil.

De NAM was niet blij met de uitspraak, vertelt Rodenboog. Hij kreeg meteen een belletje. De toenmalig minister van Economische Zaken Maxime Verhagen neemt de NAM die dag zelfs "in bescherming", laat de oud-burgemeester weten. "De NAM had volgens hem een prima schadeafhandeling." Verhagen getuigt later deze week.

Volg komende weken het nieuws rond de parlementaire enquête naar de gaswinning Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen

'Groningers werden aan heel ander risico blootgesteld dan gedacht'

De beving bij Huizinge is aanleiding voor het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) voor eigen onderzoek. Een van de wetenschappers die hieraan meewerkt is Annemarie Muntendam-Bos. Ze getuigt maandagmiddag na Rodenboog.

De toezichthouder komt in het najaar van 2012 tot een alarmerende ontdekking. Er zouden zwaardere aardbevingen kunnen komen dan werd gedacht. Ook blijkt dat de productiehoeveelheid invloed heeft op de bevingen.

"We schrokken van de bevindingen", vertelt Muntendam-Bos. Zij en haar collega's realiseerden zich dat het onveiligheidsrisico voor de Groningers veel groter is dan gedacht.

SodM voelde zich niet helemaal serieus genomen door ministerie

De toezichthouder brengt onder meer de NAM, het KNMI en het ministerie van Economische Zaken op de hoogte. Muntendam-Bos omschrijft de houding van de oliebedrijven en die van het ministerie als afwachtend. De reacties hadden een "ondertoon van jullie zijn niet de experts hierop".

Het was ook niet gebruikelijk dat het SodM zelf zo'n type onderzoek uitvoert. Normaal gesproken is dit de taak van kennisinstituut TNO, maar die kampten volgens Muntendam-Bos met een capaciteitsprobleem. Het KNMI, de autoriteit op dit gebied, en de NAM waren "niet proactief".

Het SodM-onderzoek wordt in januari 2013 gepubliceerd. De toezichthouder adviseert de gaswinning snel terug te schroeven, maar zoveel als realistisch is.

Op die dag zit Rodenboog dus op het provinciehuis in Groningen. Hij loopt na het gesprek met de drie "heren van de NAM" langs de gedeputeerde. "Albert, niet mee bemoeien. Dit is een probleem van de NAM en het ministerie", krijgt hij te horen.

Minister Kamp besloot ook niet uit voorzorg gaswinning te verlagen

Toenmalig minister van Economische Zaken Henk Kamp besluit in januari 2013 het advies van SodM niet op te volgen. Niet alle conclusies van de toezichthouder werden gedeeld door de NAM. Muntendam-Bos denkt dat de minister deze onzekerheden heeft aangegrepen om eerst meer onderzoek te laten doen.

"Onverstandig", vindt Muntendam-Bos. Volgens de wetenschapper is het belangrijk dat je uit voorzorg handelt bij iets wat zo'n hoog risico heeft. Zelfs 5 tot 10 miljard kuub minder productie zou effect hebben gehad. Rodenboog noemt het "schandalig". Hij vindt het onbegrijpelijk dat Kamp de gaswinning niet eens een beetje heeft verlaagd.

Begin 2014 blijkt zelfs dat er nóg meer gas gewonnen is. "Ongelooflijk", zegt Muntendam-Bos. "Mensen voelden zich geschoffeerd. Daarmee is onherstelbare schade aan het vertrouwen van de Groningers gebracht", concludeert Rodenboog.