Vandaag wordt de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen hervat. De verhoren draaien deze week om de aardbeving bij Huizinge in 2012. De zware beving leidde tot een advies van de toezichthouder om de gaswinning te verlagen. Maar het onderzoek dat aan de basis lag werd van veel kanten in twijfel getrokken. Vooral door de NAM, met als gevolg dat het kabinet niet meteen gehoor gaf aan het advies.

Op 16 augustus 2012 wordt Huizinge opgeschrikt door de zwaarste beving ooit gemeten in de provincie. "Deze voelde anders. Schilderijen vlogen heen en weer, koffiekopjes vielen van tafel. Het was verschrikkelijk om mee te maken", vertelde gedupeerde Sijbrand Nijhoff voor de zomer aan de commissie.

De aardbeving heeft een kracht van 3,6 op de schaal van Richter. Wereldwijd komen er veel zwaardere aardbevingen voor, maar die in Groningen zijn anders. Het zijn geen natuurlijke aardbevingen. Ze vinden plaats op maar een paar kilometer diepte in plaats van op tientallen kilometers.

De enquêtecommissie hervat komende weken de openbare verhoren. Voor de zomer werden twaalf mensen verhoord. Ze schetsten een beeld van de aard, omvang en ernst van de problemen in Groningen.

Tot en met 14 oktober komen nog zeker zo'n zestig mensen getuigen. De commissie wil in deze verhoren de diepte in. Deze week staat in het teken van de beving van Huizinge en de maanden erna.

Aardbeving Huizinge schudt Nederland wakker

Door de aardbeving wordt ook de rest van Nederland wakker geschud. Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) besluit om eigen onderzoek te doen. Naar eigen zeggen omdat zowel het KNMI als de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de noodzaak niet voelden.

Het blijkt dat de kans op meer en zwaardere bevingen groter is dan werd aangenomen. Ook de productiesnelheid heeft volgens SodM invloed op de aardbevingen. De toezichthouder adviseert de minister om de gaswinning te verlagen.

Conclusies SodM worden in twijfel getrokken door NAM en KNMI

De maanden voor de publicatie deelt de toezichthouder haar conclusies met de NAM, het KNMI en onderzoeksinstituut TNO.

Alle betrokkenen erkennen dat er zwaardere bevingen kunnen plaatsvinden. Maar ze trekken in twijfel dat de productiesnelheid van de gaswinning invloed heeft.

Dat bleek voor de zomer ook uit het verhoor van Pieter Dekker. Hij was toen topman bij Shell. Het oliebedrijf is samen met ExxonMobile eigenaar van de NAM. Dekker gebruikte de metafoor van een film. Aan de inhoud ervan verandert niks, als je die langzamer of sneller afspeelt. "Bevingen zullen toch komen. Wat er komt, komt er uiteindelijk toch."

Geheime notulen laten zien hoe toezichthouder buiten spel werd gezet

In het najaar van 2012 wordt het onderzoek van de toezichthouder ook besproken binnen de Maatschap Groningen.

Hierin bepaalt de overheid samen met oliebedrijven Shell en ExxonMobile het beleid voor de gaswinning. Aan de vergadertafel zitten namens het Rijk een vertegenwoordiger van het staatsbedrijf EBN en een topambtenaar. De oliebedrijven zijn ook vertegenwoordigd. Daarnaast schuift de NAM-directeur aan.

Shell en ExxonMobile proberen het advies van de toezichthouder af te zwakken. Dat blijkt uit vertrouwelijke notulen in handen van NOS, NRC, en Dagblad van het Noorden. De topambtenaar van het ministerie van Economische Zaken (de directeur-generaal Energie) denkt zelf actief mee.

Er wordt gezocht naar manieren om het SodM buitenspel te zetten. Ook wordt het idee geopperd om een andere veiligheidsexpert onderzoek te laten doen. De spanningen tussen de toezichthouder en NAM lopen hoog op.

Toezichthouder houdt rug recht, minister negeert advies

Toch houdt SodM voet bij stuk. Eind januari 2013 publiceert inspecteur-generaal Jan de Jong het rapport. Met het advies dat de gaswinning verlaagd moet worden voor de veiligheid van de Groningers.

Het advies verdwijnt in een laatje van minister van Economische Zaken Henk Kamp. Hij besluit om meer onderzoek af te wachten.

Aan de enquêtecommissie de taak om dit tot op de bodem uit te zoeken. Hoe verliepen de gesprekken in de maatschap? Wat was de invloed van de oliebedrijven? En had de topambtenaar van het ministerie van Economische Zaken inderdaad ook een grote vinger in de pap?

Deze week worden onder anderen onderzoekers van het KNMI en TNO verhoord. Ook moet Bart van de Leemput (oud-directeur van de NAM) getuigen. Hij zat in 2012 aan tafel bij de vergaderingen van de maatschap Groningen. Net als Stan Dessens, die voor EBN deelnam aan de besprekingen.

Ook De Jong van SodM zal zijn verhaal doen. Hij ging in oktober 2014 met vervroegd pensioen.