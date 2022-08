Na een zomerstop gaan deze week de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie verder. In de eerste week kwamen twaalf mensen getuigen. Er werd een beeld geschetst van wat de gaswinning in Groningen voor Nederland heeft betekend. Ook vertelden gedupeerden over de problemen en pijn in Groningen. Deze week ligt de focus op het jaar 2012. In Huizinge vond toen de zwaarste beving ooit in het gebied plaats. Deze mensen worden verhoord:

Maandag 29 augustus: Verhalen over de zware beving in Huizinge

Op de eerste dag van deze tweede verhoorweek is het woord eerst aan Albert Rodenboog. Hij was tussen 2003 en 2018 burgemeester van Loppersum. In deze gemeente vinden regelmatig aardbevingen plaats. Zo ook die in Huizinge van augustus 2012. Deze zware aardbeving schudde de rest van Nederland wakker. Rodenboog maakte het effect van deze beving op de gemeenschap van dichtbij mee.

Na Rodenboog getuigt Annemarie Muntendam-Bos. Ze werkte jarenlang voor het onderzoeksinstituut TNO. Sinds 2012 is zij werkzaam bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Ze werkte in dat jaar mee aan het onderzoek van de toezichthouder naar de aardbevingen in Groningen. Sinds een paar jaar doet Muntendam-Bos ook onderzoek naar geïnduceerde aardbevingen.

Dinsdag 30 augustus: Focus op advies van toezichthouder

Dinsdag bijt Bernard Dost van het KNMI het spits af. Hij was tijdens de beving in Huizinge afdelingshoofd Seismologie. Na hem is het de beurt aan Jaap Breunese. Hij werkt sinds 1983 voor onderzoeksinstituut TNO (eerder Rijks Geologische Dienst genoemd).

Later op de middag doet Jan de Jong zijn verhaal. Hij was van 2003 tot 2014 inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De toezichthouder besloot na de beving in Huizinge eigen onderzoek te doen. Naar eigen zeggen omdat de NAM en het KNMI de noodzaak niet voelden.

De toezichthouder kwam met een schokkend rapport. De Jong adviseerde de gaswinning vanwege de veiligheid af te bouwen.

Woensdag 31 augustus: CEO van NAM en topambtenaar van ministerie verschijnen

Op woensdag zijn er net als maandag twee verhoren. Allereerst ondervraagt de commissie Bart van de Leemput. Hij was tussen 2009 en 2014 directeur van de NAM (een bedrijf van Shell/Exxon).

Daarna neemt oud-topambtenaar Stan Dessens plaats in de enquêtezaal. Hij was jarenlang (1988-1999) directeur-generaal Energie bij het ministerie van Economische Zaken. In de periode 2006-2017 was Dessens betrokken bij staatsbedrijf EBN.

Beide mannen waren belangrijke spelers in het zogeheten gasgebouw. Ook zaten ze allebei aan tafel bij de Maatschap Groningen. Hierin bepaalden de Rijksoverheid en de oliebedrijven samen het beleid voor de gaswinning.

Donderdag 1 september: Na Jorritsma komt nu oud-minister Verhagen

Deze dag staat in het teken van de politieke kant. In de ochtend komt Jos de Groot getuigen. Hij was directeur Energiemarkt bij het ministerie van Economische Zaken tussen 2006 en 2014.

Na de lunch is het de beurt aan oud-minister van Economische Zaken Maxime Verhagen. Hij bekleedde deze functie in het eerste kabinet-Rutte van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012.

Vrijdag 2 september: Eerste getuige van oliebedrijf ExxonMobil

De week wordt afgesloten met Anton Broenink en Gertjan Lankhorst. Eerstgenoemde werkte van 2002 tot 2007 bij oliebedrijf ExxonMobil (aandeelhouder van NAM). Daarna werkte hij nog zo'n tien jaar bij GasTerra, het handelshuis van het gas.

Lankhorst werkte net als Dessens op het ministerie van Economische Zaken. Tussen 2003 en 2005 vervulde hij ook de functie van directeur-generaal Energie. Daarna was hij tien jaar lang de baas bij GasTerra.