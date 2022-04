De overheid heeft te weinig oog voor de mentale gezondheid van kinderen die in het aardbevingsgebied in Groningen wonen. Dat zegt directeur Inge van Balkom van Jonx, de zorggroep voor jeugd-ggz en autisme, tegen NU.nl. Hoewel een parlementaire enquêtecommissie deze week de regio bezoekt, worden kinderen volgens haar vergeten.

Kinder- en jeugdpsychiater Van Balkom werkte mee aan een onderzoek naar het welzijn en de mentale gezondheid van jongeren in het gebied. Hieruit bleek dat ze angstig waren, piekerden en zich zorgen maakten. Zo waren ze bijvoorbeeld bang dat hun huis zou instorten, sliepen ze slecht en konden ze zich slecht concentreren op school.

Ook lieten de kinderen weten dat ze hun angstgevoelens over de aardbevingen niet kwijt konden, doordat veel aandacht van ouders uitging naar bijvoorbeeld de afhandeling van de schade aan hun huis. Thuis was het vaak een taboe om hierover te praten. Op school voelden ze zich vaak onbegrepen door andere kinderen en leerkrachten die geen aardbeving meegemaakt hadden. Hierdoor raakten ze volgens Van Balkom emotioneel verwaarloosd.

Daarnaast betrokken kinderen de problemen die hun ouders ondervonden, bij bijvoorbeeld de schadeafhandeling, op zichzelf. Verder vertelden de jongeren dat ze geen vertrouwen hadden in de overheid en politiek. "Er waren diepgewortelde gevoelens ontstaan van 'het maakt niet uit wat de overheid met haar burgers doet' en 'wij tellen niet mee'", aldus Van Balkom.

'Kinderen worden vergeten'

Kamerleden van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de gang van zaken rond de gaswinning in Groningen waren maandag en dinsdag op werkbezoek in het aardbevingsgebied. Daar spraken zij met onder anderen zorgverleners over de mentale gezondheid van de Groningers.

Van Balkom vindt dat die commissie onvoldoende aandacht heeft voor de mentale gezondheid van jongeren. Ook heeft ze kritiek op de manier van communiceren van de overheid over de aardbevingsrisico's. Die informatie is volgens haar alleen gericht op volwassenen, en niet op kinderen, die "een andere taal" spreken.

Verder verwijt Van Balkom de overheid dat ze jongeren niet betrekt bij besluiten die ook hun levens beïnvloeden. "Kinderen worden vergeten, terwijl zij wel iets te zeggen hebben over hun leven." Ze wijst erop dat dit zo ook is vastgelegd in het internationale kinderrechtenverdrag, dat is ondertekend door Nederland. "Dan moet je dat ook nakomen."

Gaswinning in Groningen De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) pompt sinds de jaren zestig gas op in Groningen.

Die gaswinning leidde vanaf 1991 tot bodemverzakkingen en aardbevingen.

De aardbeving in Huizinge in 2012 vormde de opmaat tot een grote discussie over de winning.

Tot dit jaar was in totaal is 1,25 miljard euro aan schadevergoedingen uitgekeerd.

Tot deze maand stonden nog zo'n 25.000 schademeldingen open.

Van alle panden die versterkt moeten worden is 10 procent klaar.

Kamer geeft kabinet opdracht om plan te maken

Onderzoekers van het Gronings Perspectief kwamen in 2021 tot soortgelijke conclusies als de Kinderombudsman in 2017. Destijds stelde de Kinderombudsman dat er te weinig aandacht was voor de situatie van kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied en dat hulpverleners te weinig rekening hielden met de gevolgen van de aardbevingen voor kinderen en jongeren.

Op 9 februari nam de Tweede Kamer een motie aan waarin het kabinet ertoe werd opgeroepen een plan te maken om mentale schade bij kinderen in het aardbevingsgebied te voorkomen. Van Balkom noemt de motie goed nieuws en hoopt dat dit ook betekent dat de overheid het welzijn van de kinderen op de langere termijn gaat volgen.

Kinderombudsman Margrite Kalverboer laat in een reactie aan NU.nl weten blij te zijn met de motie, waardoor er nu aandacht is voor de mentale situatie van kinderen en jongeren in Groningen. "We wachten nu af hoe de minister dit gaat oppakken en vertalen naar beleid."

