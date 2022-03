Vanwege de vertraging van de bouw van een stikstoffabriek en de hogere Duitse vraag naar Gronings gas mag dit gasjaar waarschijnlijk 4,6 miljard kuub gas worden gewonnen uit het Groningenveld. Dat is meer dan eerder werd gepland, maar minder dan waar het kabinet begin januari voor waarschuwde. Daarnaast streeft het kabinet er nog steeds naar om het Groningenveld in 2023 of 2024 definitief te sluiten, al zorgt de Russische inval in Oekraïne voor onzekerheid.

Door de Russische inval in Oekraïne wil het kabinet minder afhankelijk worden van Russisch gas. Toch moet de gaskraan in Groningen per 2023 of 2024 definitief dicht. Het Groningenveld komt alleen in beeld als allerlaatste optie, wanneer de energielevering aan huishoudens ernstig in gevaar komt, laat het kabinet weten.

Voor de Russische invasie van Oekraïne maakte het kabinet bekend dat er dit gasjaar (2021/2022) waarschijnlijk meer gas moest worden gewonnen uit het Groningenveld dan verwacht: geen 3,9 miljard kuub, maar 7,6 miljard kuub. Dit komt doordat de bouw van de stikstoffabriek in Zuidbroek vertraging heeft opgelopen. Deze installatie gaat gas uit het buitenland (hoogcalorisch) omzetten naar gas dat geschikt is voor Nederlandse huishoudens (laagcalorisch). Een andere oorzaak is dat Duitsland meer Gronings gas nodig blijkt te hebben.

Het nieuws leidde tot veel boosheid in Groningen en in de Tweede Kamer. Op 19 januari riep een grote Kamermeerderheid het kabinet op om alternatieven uit te werken om de extra gaswinning te voorkomen. In februari, voor de Russische inval in Oekraïne, verzocht de Kamer het kabinet nogmaals om "alles in het werk te stellen". Ze spoorden staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) ook aan om in gesprek te gaan met Duitsland over diens vraag.

Dat er nu toch minder gas gewonnen hoeft te worden dan de 7,6 miljard kuub waar eerder voor werd gewaarschuwd, komt vooral doordat de winter mild was. Dat is dus een meevaller voor het kabinet. Daarnaast worden bestaande stikstoffabrieken beter ingezet.

Vanaf november 2022 tot aan de definitieve sluiting wordt het Groningenveld alleen nog gebruikt als reservemiddel in het geval van een extreem koude winter of grote leveringsproblemen.