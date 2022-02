De Tweede Kamer wil dat het kabinet er echt alles aan doet om te zorgen dat er dit jaar geen extra gas moet worden gewonnen uit het Groningenveld. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) kon woensdag nog geen garanties geven, maar liet weten druk bezig te zijn met het "zoeken naar alternatieven". Al is het afsluiten van bedrijven of het eenzijdig dichtdraaien van de gaskraan naar Duitsland volgens hem niet de oplossing.

Dit gasjaar moet er mogelijk twee keer zoveel gas uit het Groningenveld gewonnen worden als verwacht: geen 3,9 miljard kuub, maar 7,6 miljard kuub. Dat komt door de vertraging van de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie en een verhoogde Duitse vraag naar Gronings gas.

De mededeling leidde tot veel boosheid in Groningen en in de Kamer. Vijlbrief, die nu vier weken als staatssecretaris Mijnbouw actief is, is druk bezig met het zoeken naar een oplossing.

Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) wil dat ook het afschakelen (dus afsluiten) van grote gasverbruikers op tafel komt te liggen. PvdA'er Henk Nijboer wil eveneens dat hiernaar gekeken wordt. "Is er niet een variant waarin dan desnoods gedurende een aantal maanden een aantal Nederlandse bedrijven wordt afgeschakeld?", vroeg hij de staatssecretaris. Ook wilden Kamerleden weten of Nederland onder de contracten met Duitsland uit kan.

Vijlbrief ziet beide opties echter niet als de meest voor de hand liggende oplossingen. Bedrijven afschakelen mag juridisch alleen als er een "echt gastekort" is en Duitsland zomaar afsluiten ziet de staatssecretaris als "een hele gekke actie tussen twee bevriende landen".

Hij denkt dat de oplossing eerder gezocht moet worden aan de aanbodkant. Zo onderzoekt Vijlbrief of Nederland eventueel meer gas kan importeren of nog meer gebruik kan maken van de bestaande stikstofinstallaties. Ook wil hij kijken of Duitsland misschien toch met minder gas genoegen kan nemen.

Veiligheid van Groningers moet weer voorop komen te staan

Voor 1 april moet de staatssecretaris een besluit nemen over de mogelijke extra gaswinning. In maart komt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) nog met een analyse over de mogelijke veiligheidsrisico's die meer gaswinning met zich mee kan brengen.

In tv-programma Pointer gaf Theodor Kockelkoren, de hoogste baas van het SodM, het kabinet deze week alvast een waarschuwing. Hij noemde het voornemen onwenselijk en zei dat het opboren van meer gas tot meer schade aan huizen kan leiden.

Kamerbreed werden deze zorgen gedeeld. Veel partijen waren het erover eens dat áls het SodM concludeert dat de extra gaswinning voor onveilige situaties zorgt, het kabinet echt naar alle opties moet kijken. "Ook Duitsland gaat niet boven Groningen", zei VVD'er Jeroen van Wijngaarden.

Kamer heeft grote zorgen over houding van de NAM

Ook ging het woensdag in de Kamer over het nieuws dat Shell de aansprakelijkheid van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor de aardbevingen in de provincie Groningen in één keer wil afkopen.

Op dit moment worden alle kosten voor de schadeafhandeling en versterkingsoperatie verhaald op de NAM, maar dit gaat niet van een leien dakje. Zo betwist de NAM de hoogte van de kosten.

"Harteloos!", noemde SP'er Sandra Beckerman het afkoopvoorstel. Ze kreeg bijval van onder anderen Kröger en Lammert van Raan (PvdD). Henk Nijboer, Kamerlid namens de PvdA, benadrukte er moeite mee te hebben dat de staatssecretaris in gesprek gaat met de NAM, omdat die "de boel frustreert" en "amoreel bezig is".

Toch wil Vijlbrief het gesprek aangaan. "Ik kan in ieder geval een keer gaan luisteren wat het aanbod is. Maar ik zei net al dat ik denk dat het hele moeizame gesprekken gaan worden", zei hij in de richting van het PvdA-Kamerlid.

VVD-Kamerlid Van Wijngaarden en D66-Kamerlid Faissal Boulakjar steunden de staatssecretaris, maar riepen Vijlbrief wel op "geen onomkeerbare stappen" te zetten.

Het debat eindigde met complimenten aan de staatssecretaris. Zo vond Nijboer dat Vijlbrief duidelijke antwoorden gaf. Kröger signaleerde een "kentering vanwege een andere toon" en Van Raan voelde "een nieuwe frisse wind". Ook Beckerman was voorzichtig positief: "Vijlbrief laat zien vooruit te willen, maar er is nog weinig echt concreet."