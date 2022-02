Shell wil de aansprakelijkheid van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor de aardbevingen in de provincie Groningen in een keer afkopen. Dat zegt president-directeur Marjan van Loon van Shell Nederland vrijdag tegen het FD. Even daarvoor maakte de NAM bekend een arbitrageproces te beginnen tegen de Staat over de kosten van het schadeherstel voor de getroffen inwoners in het aardbevingsgebied.

De NAM beweert dat de Staat afwijkt van eerder gemaakte afspraken. "De huidige keuzes van de overheid sluiten niet meer aan bij de betaalafspraken tussen de overheid en de NAM uit 2018. Dit geschil wordt nu voorgelegd aan een arbiter", schrijft NAM-directeur Johan Atema in een toelichting.

Shell biedt nu aan de aardbevingsrekeningen volledig te betalen, meldt het FD. Tot dusver was de NAM niet van plan dat te doen, omdat het gasbedrijf vindt dat het meer schade moet vergoeden dan waar het aansprakelijk voor is.

In de ogen van Van Loon kan het afkopen van de aansprakelijkheid door Shell echter leiden tot een versnelling van de schadeafhandeling en de versterkingsprocedures. De topvrouw kan niet zeggen hoe hoog de afkoopsom zal zijn.

Shell is samen met ExxonMobil aandeelhouder van de NAM, die sinds jaar en dag het Groninger gasveld exploiteert.

Ruzie tussen kabinet en NAM speelt al langer

Er is al langer sprake van een ruzie tussen het kabinet en de NAM over het geld voor de zogenoemde versterkingsoperatie in Groningen. Er moeten veel huizen worden versterkt vanwege de aardbevingen in de regio, die het gevolg zijn van gaswinning door de NAM.

De NAM betwist echter de hoogte van de kosten voor de versterkingsoperatie al langer en vindt de rekening onvoldoende inzichtelijk. Dit leidt tot irritatie bij het Rijk, dat in oktober zelfs dreigde met een rechtszaak tegen de NAM.

Het ministerie van Economische Zaken schrijft in een brief aan de Tweede Kamer "op korte termijn" te antwoorden op de arbitrageaanvraag.