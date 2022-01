Kamerleden willen dat het kabinet alles op alles zet om de gaswinning in Groningen dit jaar niet verder te verhogen. Begin dit jaar maakte oud-minister van Economische Zaken Stef Blok bekend dat dit waarschijnlijk toch moet vanwege de vertraging van de stikstofinstallatie bij Zuidbroek en de toegenomen vraag van Duitsland naar Gronings gas. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte pleit ervoor om in gesprek te gaan met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz om te kijken of de vraag kan worden beperkt.

"We hebben de plicht om er alles aan te doen om te zorgen dat er zo veel mogelijk gas onder de grond kan blijven", zei Paternotte woensdag tijdens het debat over de regeringsverklaring.

Begin januari werd bekend dat dit gasjaar (2021/2022) waarschijnlijk twee keer zoveel gas gewonnen moet worden uit het Groningenveld als eerst werd verwacht: geen 3,9 miljard kuub, maar 7,6 miljard kuub. Een van de oorzaken is de grotere vraag uit Duitsland.

Huishoudens en bedrijven in Nederland en ook in Duitsland zijn speciaal ingesteld op de samenstelling van Gronings gas, dat laagcalorisch is. Gas uit het buitenland heeft over het algemeen een andere samenstelling en is hoogcalorisch.

Duitsland heeft nu aangegeven dat het meer Gronings gas nodig heeft om in zijn energiebehoefte te voorzien. Nederland heeft langlopende contracten met het land, maar ook met België en Frankrijk.

Paternotte wil dat Duitsland kijkt naar eigen alternatieven of zelf afspraken maakt met grootverbruikers. "Daarvoor zal een appel gedaan moeten worden op het land."

Rutte: Nederland praat met Duitsland, maar durf geen garantie te geven

"Ik heb er zelf met Scholz over gesproken, vorige week tijdens mijn bezoek", zei premier Mark Rutte tegen de Kamer. "Het gesprek vindt nu eerst verder plaats tussen de twee ministers, maar Scholz en ik zullen ons daar natuurlijk mee bemoeien als dat weer aan de orde is."

Maar garanties wilde de premier niet geven. "De contractuele verplichting ligt er. Als Duitsland daaraan vast zou houden - we proberen dat in gesprekken te verminderen of ervan af te komen, maar als dat niet zou lukken - dan hebben wij dat te leveren. Ik ben er maar heel eerlijk over."

Lilian Marijnissen (SP): "Het kan toch absoluut niet de uitkomst zijn van dit debat, dat de minister-president zegt: ik kan geen enkele garantie geven?"

Ploumen wil dat kabinet kijkt naar Nederlandse vraag

Lilianne Ploumen (PvdA) kwam met een andere optie. Ze wil dat het kabinet de toezegging doet dat het alles op alles zet om de vraag in Nederland terug te dringen. De PvdA-fractievoorzitter pleitte voor gesprekken met grootverbruikers en dat het kabinet ze alternatieven aanlevert. "Als het aanbod aan elektriciteit tekortschiet, worden bedrijven ook afgeschaald."

Rutte liet weten dat hij op dit moment niet kon overzien of de suggestie van Ploumen (juridisch) haalbaar is. "Ik zal vragen of Hans Vijlbrief (staatssecretaris voor Mijnbouw, red.) hiernaar wil kijken."

Paternotte pleitte ook voor het maken van afspraken met grootverbruikers en gaf de premier nog een alternatief om over na te denken: het importeren van stikstof, dat nodig is om hoogcalorisch gas uit het buitenland geschikt te maken voor Nederlandse huishoudens.

Voor 1 april moet het kabinet met een definitief besluit komen over hoeveel gas er dit jaar nog gewonnen mag worden uit het Groningenveld.