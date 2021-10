Het uit de grond halen van aardgas in Groningen leidt tot aardbevingen. Daarom pompt Nederland daar steeds minder gas op. Toch voelen Groningers de grond nog regelmatig beven. Waarom zijn er nog aardbevingen in Groningen? En wanneer houden de bevingen op?

In 1957 is ontdekt dat er veel aardgas in de Groningse grond zit. Sinds de jaren zestig gebruiken we dat gas voor koken, verwarmen en de industrie. Nederland verkoopt het gas ook aan België en Duitsland.

In de beginjaren pompte Nederland veel gas op, zonder dat er aardbevingen waren. In 1991 vond een aardbeving plaats bij het dorp Middelstum. De jaren erna schokte de Groningse bodem steeds vaker. Inmiddels hebben meer dan duizend bevingen plaatsgevonden.

Sommige aardbevingen leiden tot schade aan huizen en andere gebouwen in Groningen. Ook maken inwoners in de regio zich grote zorgen.

Hoe ontstaan de aardbevingen?

Het gas zit op 3 kilometer diepte in de grond, in zandsteen. Dat is zand dat onder hoge druk tegen elkaar aanzit. Haal je het gas uit het zandsteen, dan zakt de bodem. Die plotselinge beweging leidt tot een aardbeving.

Hoe meer gas uit de grond gaat, hoe groter de kans op bevingen is. Die kans neemt met het dichtdraaien van de gaskraan af.

Dit jaar mag Nederland 3,9 miljard kubieke meter (kuub) gas oppompen. Dat is de helft minder dan vorig jaar. Zo'n negen jaar geleden ging er nog 50 kuub gas uit de Groningse grond. In de jaren zeventig ging het zelfs om meer dan 80 kuub per jaar.

Toch blijven de aardbevingen doorgaan

Al hebben de meeste bevingen nu een andere oorzaak. Door de gasboringen zit op de ene plek meer gas in de grond dan op de andere plek. Het aardgas stroomt naar plekken toe waar meer gas uit de grond gehaald is. Deze verschuiving van gas zorgt voor bevingen.

Pas als het gas zich weer gelijk verdeeld heeft, zullen de aardbevingen stoppen. Dat kan nog jaren duren. Wel neemt de kans op een zware beving af. Ook het aantal bevingen zal waarschijnlijk afnemen.

Aardbevingen zorgden voor schade aan muren. Aardbevingen zorgden voor schade aan muren. Foto: ANP

Gaskraan gaat dicht In 2018 besloot het kabinet dat de gaswinning in Groningen moet stoppen.

Niet in één keer, maar in stappen. Zo halen we elk jaar minder gas uit de grond.

Waarschijnlijk gaat de gaskraan in 2022 helemaal dicht.

Daarna blijft het gasveld alleen beschikbaar voor uitzonderlijke situaties. Bijvoorbeeld bij een extreem strenge winter.

Aardbevingen in Groningen van 2010 tot en met 2020

