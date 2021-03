Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) staakt tijdelijk de afhandeling van een deel van de schademeldingen van Groningers. Het IMG neemt dit besluit, omdat het steeds vaker met "sterk afwijkende beoordelingen" in de adviesrapporten te maken krijgt. De pauze treft vijftienhonderd mensen.

Zij moeten mogelijk een maand langer wachten op uitsluitsel, zo bevestigt een woordvoerder van het IMG na berichtgeving door RTV Noord.

Het IMG last de pauze in om vast te kunnen stellen waar deze verschillen in de adviesrapporten vandaan komen. Eind april wil het instituut de draad weer oppakken, mogelijk met een "op onderdelen gewijzigde benadering" van de beoordeling van fysieke schade.

De afwijkingen komen nu aan het licht, doordat er inmiddels grote aantallen schademeldingen worden afgehandeld. Zo constateerde het IMG dat in sommige gevallen geen schade als mijnbouwschade wordt beoordeeld, waar dat eerder in dezelfde straat of zelfs bij buren nog wel het geval was.

Daarnaast speelt mee dat de meldingen nu ook uit gebieden verder van het epicentrum komen, waar eerder geen schades werden opgenomen. Dat gebeurt tegenwoordig wel, maar dat maakt het voor deskundigen mogelijk lastiger om vast te stellen of de aan gaswinning gerelateerde bevingen schade hebben veroorzaakt of verergerd.

Ten slotte speelt voortschrijdend technisch inzicht een rol. Het IMG wil daarom meewegen wat nieuwe inzichten betekenen voor de verschillen in het toekennen van vergoedingen door de tijd heen.