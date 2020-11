Het kabinet stelt 1,5 miljard euro extra beschikbaar voor het versterken van huizen in het aardbevingsgebied in Groningen. Dat zijn minister Eric Wiebes (Economische Zaken), minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en de regio Groningen vrijdag overeengekomen op het provinciehuis van Groningen.

Volgens de partijen kunnen Groningers straks kiezen waar ze het geld voor willen gebruiken. Hierbij kunnen bewoners rekenen op zogeheten versterkingsadvies. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om een hele straat of buurt op vergelijkbare wijze te versterken. "Voor gemeentes is dit een erg belangrijk onderdeel van het pakket", zegt burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl.

Ook komt er subsidie beschikbaar voor het verbeteren van Groningse woningen. Daarnaast is het geld bedoeld om de openbare ruimte te verbeteren en om knelpunten en onvoorziene en schrijnende situaties op te lossen. Verder kunnen mensen die sociaal-emotionele problemen ervaren door de aardbevingen op financiële hulp rekenen.

Het steunpakket staat volgens het kabinet los van de normale kosten van de versterkingsoperatie in Groningen, die voor de rekening komen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Bewoners en eigenaren krijgen in de meeste gevallen van de Nationaal Coördinator Groningen voor de zomer van 2021 een brief met informatie over hun persoonlijke situatie en welke keuzemogelijkheden zij hebben.

Praat mee op NUjij Woon jij in Groningen? We zijn benieuwd naar jouw reactie op dit steunpakket. Deel je mening op ons reactieplatform NUjij.

De gaskraan in Groningen wordt volgend jaar verder dichtgedraaid naar maximaal 8,1 miljard kuub. Wiebes denkt dat de gaswinning in 2022 gestopt kan zijn, maar wil wel dat het gasveld tot 2026 gebruikt kan worden als back-up.

De gaswinning leidt al jaren tot problemen. Omdat het gas 3 kilometer onder het oppervlakte zit, vinden de bevingen ook op deze diepte plaats. Dat veroorzaakt hevige aardbevingen die niet alleen voor schade, maar ook voor angst zorgen.