De gaskraan in Groningen wordt komend jaar verder dichtgedraaid naar maximaal 8,1 miljard kuub, meldt minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) maandag. Dat is 1,2 miljard kuub minder dan halverwege juni was gemeld.

"Het is voor het eerst sinds eind jaren zestig dat er onder de 10 miljard kuub wordt gewonnen in Groningen", schrijft Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer. In het regeerakkoord staat dat de gaswinning in de komende jaren rond de 20 miljard kuub zou liggen.

De afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld verloopt volgens de minister voorspoedig. Naar verwachting is de gaskraan medio 2022 zoveel mogelijk dichtgedraaid. Hierna blijft een klein aantal stations voor "uitzonderlijke situaties" beschikbaar als reservemiddel, laat hij weten.

Op deze locaties wordt dan een minimale hoeveelheid gas gewonnen. Dit moet ervoor zorgen dat de stations beschikbaar blijven als de gaswinning onverwachts weer nodig is, bijvoorbeeld bij een extreem strenge winter in combinatie met uitval van grote installaties. Als ook dat niet meer nodig is, wordt het gebruik van het Groningenveld definitief stopgezet.

NAM tegen gebruik van Gronings gasveld als back-up

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), de grootste gaswinner in het land, wil niet dat het Groningenveld na 2022 als back-up gebruikt wordt. Volgens het bedrijf is het gasveld daar niet voor geschikt en is het beter om naar alternatieven te zoeken.

"Het blijft de ambitie van het kabinet om het veld zo snel als mogelijk definitief te sluiten", schrijft Wiebes maandag. "Daarom heb ik de afgelopen periode benut om te blijven zoeken naar alternatieven die de back-upfunctie van het Groningenveld kunnen overnemen." Hij noemt in zijn brief de gasopslag in Grijpskerk als een mogelijk alternatief.

De minister besloot in 2018 afscheid te nemen van het Groningenveld vanwege de problemen die de gaswinning veroorzaakt. Door de gaswinning ontstaan aardbevingen die schade aanrichten aan woningen en daarnaast ook leiden tot grote zorgen onder de inwoners van de regio.