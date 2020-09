Het tempo waarin de door aardbevingen bedreigde huizen in Groningen worden versterkt, is onacceptabel volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De toezichthouder zegt woensdag in een voortgangsrapportage dat de versterkingsoperatie nog twintig jaar duurt als niet wordt doorgepakt.

Volgens het SodM is een crisisaanpak noodzakelijk om de versterking van de panden rond 2025 afgerond te hebben.

Het wijst erop dat de Nationaal Coördinator Groningen, de provincie en het Rijk de operatie nu op basis van consensus aansturen. "Dat past wel bij gebiedsontwikkeling, maar niet bij een veiligheidsoperatie. In een crisisaanpak, gericht op het borgen van veiligheid, past maar één opdrachtgever: de bewoner." Het SodM wil daarbij ook slechts één aanspreekpunt voor de bewoner.

Ongeveer 26.000 huizen in Groningen zouden versterkt moeten worden omdat ze mogelijk onveilig zijn. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) denkt dat de gaswinning in 2022 beëindigd kan zijn, maar wil wel dat het gasveld tot 2026 gebruikt kan worden als er bijvoorbeeld extreem koude winters komen.

De gaswinning leidt al jaren tot problemen. Omdat het gas 3 kilometer onder het oppervlakte zit, vinden de bevingen ook op deze diepte plaats. Dat veroorzaakt hevige aardbevingen die niet alleen voor schade, maar ook voor angst zorgen.