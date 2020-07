De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), de grootste gaswinner in het land, wil niet dat het gasveld in Groningen na 2022 nog gebruikt wordt als zich een noodgeval voordoet. Hier is het gasveld niet voor geschikt, zo stelt het bedrijf, waarmee het ingaat tegen de wens van minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

Wiebes zegt dat de gaswinning waarschijnlijk al in 2022 wordt beëindigd, maar dat het gasveld tot 2026 wel gebruikt kan worden als er bijvoorbeeld extreem koude winters komen.

Hier ziet de NAM echter niets in. Volgens assetmanager Wessel de Haas is het gasveld niet geschikt voor de rol van back-up. Dat zou namelijk alleen mogelijk zijn als een bepaald minimumniveau wordt gewonnen, "vergelijkbaar met het stationair draaien van een auto". Jaarlijks zou dit dan nog gaan om 2,4 tot 5,8 miljard kuub gas.

De NAM heeft liever dat er naar alternatieven wordt gekeken, zodat er vanaf 2022 niks meer gewonnen wordt uit het Groningse gasveld.

De gaswinning in Groningen zorgt al jaren voor problemen. Er ontstaan aardbevingen op slechts 3 kilometer diepte, wat zorgt voor schade aan de huizen en angst onder de inwoners.