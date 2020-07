Het aantal schademeldingen dat is gedaan na de beving bij Loppersum, is opgelopen naar 495. Uit de directe omgeving van de plaats zijn 55 meldingen gekomen, zo meldt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) donderdag.

Het gaat om een verdubbeling van het aantal meldingen dat normaal binnenkomt.

In de nacht van woensdag op donderdag vond ook een beving met een magnitude van 1,8 in de omgeving van Siddeburen plaats. Het is nog onduidelijk of deze beving heeft bijgedragen aan het aantal schademeldingen.

Bij het instituut zijn ook acht meldingen van een acuut onveilige situatie gedaan. "Van die acht zijn intussen zeven adressen bezocht. Een van de meldingen werd als gegrond verklaard." Bij het adres, dat 40 kilometer buiten het epicentrum lag, zijn inmiddels maatregelen getroffen.