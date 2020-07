In de omgeving van het Groningse dorp Siddeburen heeft in de nacht van woensdag op donderdag een aardbeving met een magnitude van 1.8 plaatsgevonden. Het epicentrum lag in de plaats Hellum.

Groningers vertellen aan RTV Noord dat de beving duidelijk voelbaar was.

Het is de tweede beving van deze week. Twee dagen geleden vond een aardbeving met een magnitude van 2.7 plaats bij Loppersum. De afgelopen jaren vinden er per jaar steeds drie of vier bevingen met een magnitude boven de 2.0 plaats.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft sindsdien 267 schademeldingen binnengekregen. Hoeveel schade is veroorzaakt door de beving, is nog onduidelijk; sommige mensen ontdekken pas later scheuren in hun huis.