Sinds de beving bij Loppersum van dinsdag zijn er 267 schademeldingen binnengekomen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De relatief zware aardschok had een magnitude van 2,7.

Hoeveel van deze meldingen het directe gevolg zijn van deze beving is nog onduidelijk. Ook in weken zonder aardschokken komen er regelmatig schademeldingen binnen bij het IMG, legt een woordvoerder uit. "Sommige mensen melden schade namelijk pas na een tijdje."

Van de ruim 250 meldingen kwamen er 40 uit het gebied binnen een straal van 10 kilometer van Loppersum. Acht mensen maakten melding van een mogelijk acuut onveilige situatie. Hiervan zijn inmiddels vier adressen bezocht. Geen van deze meldingen is als gegrond beoordeeld, de overige locaties moeten nog gecontroleerd worden.

De aardbeving werd dinsdag rond 15.18 uur gemeten. Jaarlijks worden er ongeveer drie à vier aardbevingen met een magnitude hoger dan 2,0 gemeten in Groningen.

In 2019 werden er minder aardbevingen gemeten dan een jaar eerder. De afname is een gevolg van het terugschroeven van de gaswinning in de provincie.