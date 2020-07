Klimaatminister Eric Wiebes heeft de veiligheidsrisico's voor Groningers bij het nemen van het gasbesluit voor het jaar 2019 tot en met 2020 goed ingeschat, zo oordeelt de Raad van State woensdag. Er waren twaalf beroepen ingediend door particulieren en organisaties.

De bezwaren hadden onder meer betrekking op de nog altijd traag lopende versterkingsopgave in de regio. Zolang dit nog niet is afgerond, is gaswinning niet veilig, stelden de Groningers.

De Raad van State, die de afgelopen jaren meerdere keren moest kijken naar gaswinningsbesluiten, stelt echter vast dat de risico's op de juiste manier zijn vastgesteld. Ook heeft Wiebes "aangetoond dat hij de gaswinning zo snel mogelijk naar nul afbouwt, maar dat hij de gaswinning dit jaar nodig heeft om aan de leveringszekerheid te voldoen".

De gaswinning in Groningen ligt voor dit gasjaar, dat loopt tot oktober, op 11,8 miljard kuub. De verwachting bij Wiebes is dat er na 2022 geen gas meer gewonnen hoeft te worden, tenzij er een extreem koude winter komt.

Dinsdagavond vond in de regio een beving plaats met een magnitude van 2,7. Later op woensdag wordt bekendgemaakt hoeveel schademeldingen inmiddels zijn binnengekomen. De afgelopen jaren vinden er ongeveer drie of vier bevingen plaats in Groningen met een magnitude boven de 2.0.