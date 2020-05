Ruim 120.000 Groningers komen in aanmerking voor een vergoeding voor de waardedaling van hun huis, zo blijkt uit een eerste analyse van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Omdat de aantallen zo groot zijn, wordt de regeling vanaf september stapsgewijs ingevoerd.

De gemeenten die de meeste schade als gevolg van de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen hebben opgelopen, namelijk Appingedam en Loppersum, starten met de regeling.

Twee maanden daarna volgen meer gemeenten. IMG noemt de uitvoering procedure een "monsterklus" en probeert het proces zoveel mogelijk te automatiseren.

De waardedaling wordt bepaald per postcodegebied. "Inclusief een extra opslag die rekening houdt met de onzekerheden in het onderzoek, lopen de percentages lopen uiteen van maximaal 18,4 procent in delen van Loppersum tot ten minste 2,7 procent waardeverschil op diverse plekken in Zuidhorn, De Marne, Aa en Hunze en Oldambt."

De eerste analyse wijst uit dat 90.000 woningen in Groningen te maken hebben gekregen met verminderde waardeontwikkeling. Ofwel: de huizen zijn sinds 2012, toen de aardbeving bij Huizinge plaatsvond, minder in prijs gestegen dan verwacht zou worden. Dat verschil krijgen de eigenaren, ook als het pand in de afgelopen jaren al is verkocht, uitbetaald.

Mensen die langer moeten wachten op de uitbetaling van de compensatie, krijgen ook de wettelijke rente.