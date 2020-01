Groningen had in 2019 met iets minder aardbevingen te kampen dan het jaar daarvoor, zo heeft het KNMI donderdag bekendgemaakt. In totaal vonden er 87 bevingen plaats, in vergelijking met 90 in 2018.

Ook vonden er minder bevingen plaats met een magnitude van 1,5 of hoger. In 2018 waren dit er vijftien, in 2019 is dit aantal met vier afgenomen.

De bevingen nemen sinds enige tijd af omdat er steeds minder gas wordt gewonnen in Groningen. Klimaatminister Eric Wiebes heeft in september gesteld dat er vanaf 2022 geen gas meer wordt gewonnen, tenzij het een onverwacht koude winter is.

Dat er steeds minder gas wordt gewonnen, betekent niet dat er geen (zware) aardbevingen kunnen plaatsvinden. In Westerwijtwerd vond in mei 2019 nog een beving plaats met een magnitude van 3,4, wat de op twee na zwaarste beving in Groningen ooit is.