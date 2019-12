De rijksoverheid en zes Groningse gemeenten investeren in totaal 30 miljoen euro in het zogeheten Scholenprogramma voor het versterken van onder meer 101 schoolgebouwen in het aardbevingsgebied.

De rijksoverheid draagt eenmalig 20 miljoen euro bij en de betrokken gemeenten Loppersum, Delfzijl, Appingedam, Midden-Groningen, Het Hogeland en Groningen gezamenlijk 10 miljoen euro. Hiervan worden 27 schoolgebouwen versterkt en verduurzaamd. De overige 74 schoolgebouwen worden vervangen door 35 nieuwe toekomstbestendige scholen en kindercentra.

De investering is ook bedoeld om de gevolgen van de daling van het aantal leerlingen en krimp op te vangen en de gebouwen toekomstbestendig te maken. Eerder droegen de NAM, de rijksoverheid en de betrokken gemeenten al ruim 290.000 euro bij.

"Kinderen moeten onbezorgd naar school kunnen", vindt minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. "Een deel van de scholen is al gereed en ik ben verheugd dat dankzij deze laatste financiële afspraken tussen het Rijk, de regio en de NCG (Nationaal Coördinator Groningen) alle kinderen straks les krijgen in een aardbevingsbestendig en toekomstbestendig gebouw."

Ook de directeur van NCG zegt dat de uitvoering van de plannen al is ingezet. "Met deze extra financiële bijdrage kan het scholenprogramma doorgaan volgens de koers die is uitgezet. Eind 2019 zijn de eerste vijftien versterkte en nieuw gebouwde schoolgebouwen opgeleverd. Het streven is om het programma in 2021 af te ronden."