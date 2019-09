De gaswinning in Groningen wordt in 2022 al beëindigd, werd dinsdag bekendgemaakt door minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). Verschillende Groningse partijen zijn positief over het voornemen van de minister.

De gaswinning in Groningen zou oorspronkelijk pas in 2030 stilgelegd worden. Dinsdag schreef Wiebes echter in een brief aan de Tweede Kamer dat er alleen nog gas na 2022 wordt gewonnen wanneer er sprake is van een extreem koude winter.

"Dit is historisch", laat de Vereniging Groninger Bodem Beweging weten op Twitter. "Meer dan zestig jaar is hier gas gewonnen. En de laatste jaren is er heel veel ellende door de bevingen. Natuurlijk zijn wij blij dat dit stopt."

Ook het Groninger Gasberaad, een samenwerking van maatschappelijke organisaties in het Groningse bevingsgebied, reageert positief op het voornemen van Wiebes. Wel plaatst het collectief een kanttekening: "Krijgen we dan ook de garantie dat alle Groningers in 2022 volledig zijn gecompenseerd en leefbaar, schadevrij, veilig en waardevast kunnen wonen?"

Gaswinning verlaagd tot onder 12 miljard kuub

Voor komend jaar wordt de gaswinning in Groningen al verlaagd tot onder 12 miljard kuub. Dit wordt als een veilig niveau gezien. De Tweede Kamer riep Wiebes voor de zomer op om zo snel mogelijk onder dit niveau te komen, nadat toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dit had geadviseerd.

Het SodM laat dinsdag weten blij te zijn met het besluit van de minister om de gaswinning komend jaar te verlagen. "Wij blijven de ontwikkeling van de seismiciteit in Groningen nauwlettend volgen en adviseren zo nodig de minister over zowel de gaswinning als de versterking."