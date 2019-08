De Friese gemeente Smallingerland heeft zich donderdag voor de Raad van State moeten verantwoorden omdat het koste wat het kost de gaswinning wil tegenhouden. De gemeente heeft bestemmingsplan aangepast om het boren naar gas onmogelijk te maken, maar het Rijk heeft alle middelen om hier een stokje voor te steken.

De gemeente gaat met het aanpassen van het bestemmingsplan tegen de landelijke energieregels in, liet het ministerie van Economische Zaken donderdag tijdens de zitting weten.

De kleinere gasvelden zijn voor de overheid interessanter geworden nu de gaskraan in Groningen langzaamaan wordt dichtgedraaid. Smallingerland heeft weinig trek in de de gaswinning, die in Groningen met regelmaat voor bevingen zorgt. Die zijn soms zo sterk dat er schade aan de huizen ontstaat.

Het ministerie van Economische Zaken wil nu van de Raad van State horen of het wijzigen van het bestemmingsplan door Smallingerland wel is toegestaan. Maar, mocht dit niet werken, kan de overheid ook met een eigen bestemmingsplan voor gaswinning in Smallingerland komen.

Dit kan overigens wel weer worden aangevochten door de gemeente, zo laat de hoogste bestuursrechter aan NU.nl weten na berichtgeving van Omrop Fryslan.

De Raad van State doet over ongeveer zes weken uitspraak in de zaak.